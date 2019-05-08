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"Как осиновый кол для вампира": Гаспарян объяснил "бредятину" Чижовой о сговоре Гитлера и Сталина
08 мая 2019, 02:54 • 235 • Политика
Получившая премию "Русский Букер" писательница Елена Чижова в статье для швейцарской Neue Zürcher Zeitung обвинила Иосифа Сталина в пособничестве планам Гитлера по уничтожению Ленинграда в ходе блокады. "День Победы - это просто для них как осиновый кол для вампира", - объяснил историк и публицист Армен Гаспарян нападки либералов перед 9 мая.
В своей статье Чижова пишет, что ненависть Сталина к Ленинграду была якобы вызвана свободомыслием, интеллектом и независимостью его жителей. Поэтому генералиссимус якобы молчаливо подыгрывал нацистскому вождю в его стремлении задушить город блокадой. Измышления писательницы прокомментировал для Царьграда историк и публицист Армен Гаспарян.
Он отметил, что быть писателем и быть лауреатом какой-то там литературной премии вовсе не означает быть грамотным человеком с исторической точки зрения. В случае с российскими либеральными кругами, как правило, это малограмотные люди, которые почему-то считают для себя вправе высказываться по очень сложным историческим вопросам, с глупостью неофита и, естественно, произносят исключительную бредятину.
Он добавил, что если Чижова хотела, чтобы о ней узнало как можно больше народу и как можно больше людей тошнило только при одном упоминании от её фамилии, то она этой цели с блеском добилась.
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