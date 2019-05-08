"Как осиновый кол для вампира": Гаспарян объяснил "бредятину" Чижовой о сговоре Гитлера и Сталина

В своей статье Чижова пишет, что ненависть Сталина к Ленинграду была якобы вызвана свободомыслием, интеллектом и независимостью его жителей. Поэтому генералиссимус якобы молчаливо подыгрывал нацистскому вождю в его стремлении задушить город блокадой. Измышления писательницы прокомментировал для Царьграда историк и публицист Армен Гаспарян.

Он отметил, что быть писателем и быть лауреатом какой-то там литературной премии вовсе не означает быть грамотным человеком с исторической точки зрения. В случае с российскими либеральными кругами, как правило, это малограмотные люди, которые почему-то считают для себя вправе высказываться по очень сложным историческим вопросам, с глупостью неофита и, естественно, произносят исключительную бредятину.

"День Победы, это просто для них как осиновый кол для вампира", - сказал Армен Гаспарян в интервью Царьграду.

Он добавил, что если Чижова хотела, чтобы о ней узнало как можно больше народу и как можно больше людей тошнило только при одном упоминании от её фамилии, то она этой цели с блеском добилась.