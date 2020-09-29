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"Как опытный политик - незрелому": Лукашенко дал личный совет Макрону

29 сентября 2020, 02:40  •  72 • В мире
Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал личный совет главе Франции Эммануэлю Макрону после того, как последний призвал "Батьку" покинуть свой пост. Лукашенко "как опытный политик - незрелому" заявил, что французскому лидеру следует меньше смотреть по сторонам.
Белорусский лидер Александр Лукашенко ответил на обращённый к нему призыв французского президента Эммануэля Макрона покинуть пост. "Батька" дал коллеге совет, сообщила агентству "БелТА" пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.
"Как опытный политик - незрелому хочу посоветовать господину Макрону поменьше смотреть по сторонам и вместо этого заняться наконец внутренними делами Франции", - процитировала она слова Лукашенко.
Президент Белоруссии считает, что Макрону следует хотя бы начать решать те проблемы, которые в немалом количестве накопились во Франции. Более того, исходя из принципов самого французского лидера, Макарон должен был бы уйти в отставку на фоне протестов "жёлтых жилетов" в Париже, подчеркнул Лукашенко.
"Годы идут, "жилеты" до сих пор на улицах, господин Макрон, на удивление, тоже до сих пор в должности, а Франция стала страной, где массовые протесты стали привычным явлением", - отметил Лукашенко.
Ранее в разговоре с изданием Le Journal du Dimanche Макрон выразил восхищение "мужеством белорусов" и заявил, что Лукашенко следует добровольно покинуть пост.

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