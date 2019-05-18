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"Как оно все будет, узнаем вскоре от президента": Команда Зеленского – о "сливе" в СМИ указа о роспуске Рады

18 мая 2019, 19:54  •  64 • В мире
В пятницу, 17 мая, украинские СМИ опубликовали документ о роспуске Верховной рады, который якобы подготовила команда Зеленского. "Как оно все будет, мы узнаем вскоре от президента", - прокомментировали в штабе нового главы государства.
"Слив" указа произошел очень "удачно" – почти накануне инаугурации избранного президента Украины. При этом ряд изданий сообщало о том, что подписан документ Зеленским будет сразу после официального вступления в должность, то есть 20 мая. В указе тщательно расписаны условия роспуска украинского парламента, сообщило агентство Nation News.
В "слитой" в Сеть версии говорится, что роспуск Рады обусловлен выходом из коалиции "Батькивщины" и "Самопомощи". В оставшихся двух фракциях числится менее 226 депутатов - это меньше половины конституционного состава.
По словам одного из членов команды новоизбранного президента Украины Руслана Стефанчука, в штабе Зеленского сейчас прорабатывают самые разные варианты, среди них – и роспуск Рады.
"В СМИ сейчас курсирует масса информации, но я откровенно скажу, мы прорабатываем разные варианты подходов", — цитирует слова Стефанчука телеканал "360".
Какие действия будут предприняты Зеленским сразу после инаугурации, будет зависеть от того, как сложатся рабочие взаимоотношения между новый президентом и старым парламентом. Стефанчук подтвердил, что роспуск Рады – это один из рассматриваемых вариантов развития событий.
"Как оно будет, думаю, мы узнаем в ближайшее время от Зеленского", — заключил Стефанчук.
Напомним, инаугурация Зеленского назначена на 20 мая. Как рассказывало URA.RU, среди государств, приглашенных на церемонию вступления избранного президента в должность, России не оказалось. В украинском МИД, комментируя ситуацию, заявили, что на церемонию вступления Зеленского в должность приглашались только представители только тех стран, которые Киев "считает дружественными".

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