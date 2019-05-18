"Как оно все будет, узнаем вскоре от президента": Команда Зеленского – о "сливе" в СМИ указа о роспуске Рады

"Слив" указа произошел очень "удачно" – почти накануне инаугурации избранного президента Украины. При этом ряд изданий сообщало о том, что подписан документ Зеленским будет сразу после официального вступления в должность, то есть 20 мая. В указе тщательно расписаны условия роспуска украинского парламента, сообщило агентство Nation News.

В "слитой" в Сеть версии говорится, что роспуск Рады обусловлен выходом из коалиции "Батькивщины" и "Самопомощи". В оставшихся двух фракциях числится менее 226 депутатов - это меньше половины конституционного состава.

По словам одного из членов команды новоизбранного президента Украины Руслана Стефанчука, в штабе Зеленского сейчас прорабатывают самые разные варианты, среди них – и роспуск Рады.

"В СМИ сейчас курсирует масса информации, но я откровенно скажу, мы прорабатываем разные варианты подходов", — цитирует слова Стефанчука телеканал "360".

Какие действия будут предприняты Зеленским сразу после инаугурации, будет зависеть от того, как сложатся рабочие взаимоотношения между новый президентом и старым парламентом. Стефанчук подтвердил, что роспуск Рады – это один из рассматриваемых вариантов развития событий.

"Как оно будет, думаю, мы узнаем в ближайшее время от Зеленского", — заключил Стефанчук.

Напомним, инаугурация Зеленского назначена на 20 мая. Как рассказывало URA.RU, среди государств, приглашенных на церемонию вступления избранного президента в должность, России не оказалось. В украинском МИД, комментируя ситуацию, заявили, что на церемонию вступления Зеленского в должность приглашались только представители только тех стран, которые Киев "считает дружественными".