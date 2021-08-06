"Как он может?": Депутат Рады указал на непостоянство Зеленского

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Юрий Бойко указал на непостоянство президента Украины Владимира Зеленского и напомнил о его предвыборных обещаниях. "Как он может?" - недоумевает политик.

Недавно Владимир Зеленский высказался о жителях Донбасса, получивших русские паспорта, и посоветовал им уехать в Россию.

"Что это за позиция? Как может президент своих людей отправлять в Россию?" - возмущённо произнёс Юрий Бойко в эфире телеканала "Наш".

По мнению члена ОПЗЖ, украинский лидер должен действовать совершенно противоположным образом: доказывать людям, что на Украине лучше, призывать их переехать в эту страну, сдать русские паспорта, а также пообещать их всех принять, обеспечить жильём и работой. Только такую позицию можно считать позицией государственника.

Бойко напомнил, что в ходе предвыборной кампании Зеленский сделал своей фишкой возвращение Донбасса. Он обещал это и многократно обвинял предыдущего президента Петра Порошенко в том, что тот породил войну.

"[Зеленский] раз в три месяца кардинально меняет свою позицию. Это вызывает определённое недоверие", - отметил политик.

Он назвал заявления украинского президента недопустимыми, а также добавил, что это плохой сигнал для жителей Донбасса.