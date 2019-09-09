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"Как нормальная страна, а не как Соединенные Штаты": Шойгу и Лавров поставили на место Пентагон

09 сентября 2019, 20:24  •  127 • Политика
Российские министры отреагировали на призыв главы Пентагона Марка Эспера побыть немного "нормальной страной". Шойгу был лаконичен, отметив, что лучше уж Россия побудет "немного ненормальной". Лавров же напомнил о многократном нарушении международного права Штатами, указав на то, что понятие "нормальность" у Вашингтона и Москвы существенно разнятся.

"Побудем пока ненормальными"

Министр обороны России Сергей Шойгу отреагировал на призыв главы военного ведомства США Марка Эспера "побыть нормальной страной". По словам Шойгу, Россия все-таки пока предпочтет оставаться "ненормальной".
"Трудно что-либо добавить, единственное, что хочу сказать: мы, наверное, все-таки побудем пока ненормальными", - заявил министр после переговоров "2+2" Россия - Франция.

Бомбить Ирак и Ливию - это нормально?

Министр иностранных дел Сергей Лавров поддел главу Пентагона:
"Он призвал нас действовать как нормальная страна, а не как Соединенные Штаты. Поскольку в ином случае мы должны были бы бомбить тот же Ирак, ту же Ливию — грубейшее нарушение международного права", — отреагировал дипломат на пресс-конференции по итогам переговоров глав МИД и Минобороны России и Франции в формате "2+2".
Он добавил, что — если следовать пожеланиям из Вашингтона — Москве пришлось бы выделить "миллионы на вмешательство в дела других стран, как это сделал конгресс".Также, по словам Лаврова, Россия должна была бы поддержать антиконституционный госпереворот, как это сделали Соединенные Штаты со своими ближайшими союзниками в феврале 2014 года, когда украинская оппозиция под давлением радикалов, неонацистов разорвала соглашение, под которыми стояли подписи стран-членов Евросоюза".

"Требуй у жены!"

Высказывания Экспера вызвали как минимум недоумение в Рунете.
"Требуй у жены, чтобы научилась щи варить!" - пишет пользователь DiscusRed.
"Морального кодекса "западных ценностей нормальных стран" нигде не напечатано и не подписано официально, поэтому давайте просто примем, что Россия всегда права", - подкалывает главу Пентагона AndersonMr7777.
"В 90-х западные ценности уже разделили страну, а до этого - в 1917-м, русские решили с этим завязать", - напоминает MatRoss.
"Правильно себя вести" - это, как понимаю, слушаться США", - разоблачает подоплёку речи Эспера Alex Alex.

Развалил ДРСМД

Отметим, что именно при Эспере случился разрыв Договора об РСМД. Технологическое превосходство России в современных вооружениях не даёт покоя Вашингтону. Чтобы слегка уравнять шансы и развязать себе руки, США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности - и буквально сразу провели испытания сухопутной ракеты Tomahawk, разработка которой началась ещё за несколько месяцев до этого.
В военных кругах США уже созрел блестящий, как кажется самим американцам, политический план. Эдакий способ одним выстрелом убить сразу двух зайцев - и Москву приструнить, и Китай взять под контроль. И если ещё недавно редкие военные чины США только заикались о чём-то подобном, то большой военный босс Марк Эспер уже во всеуслышание говорит о том же, выдавая эти идеи за свои собственные.
Марк Эспер не так давно дал большое интервью Fox News. В нём министр обороны США много говорил о текущей военной повестке Вашингтона, перспективах и планах. Угрозах со стороны России, Ирана, КНДР и Китая. Министру, конечно, задали вопрос и о недавних испытаниях, которые провела Россия в Архангельской области, где произошла авария, приведшая к гибели сотрудников "Росатома". Эспер, как и другие американские чиновники, уверен, что Россия испытывала там новейшее вооружение, и Пентагон крайне обеспокоен этим фактом.
Он добавил, что "русские явно готовятся к тому, чтобы расширить свои ядерные арсеналы". И делается это для того, чтобы "иметь дело с Соединёнными Штатами". "Итак, когда все говорят о новом Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, то мы говорим: смотрите, если будет расширение договора об СНВ, то мы должны убедиться, что мы включили в него все эти новые виды оружия, которые создаёт Россия", - заявлял глава Пентагона.

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