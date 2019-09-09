"Как нормальная страна, а не как Соединенные Штаты": Шойгу и Лавров поставили на место Пентагон

"Побудем пока ненормальными"

Министр обороны России Сергей Шойгу отреагировал на призыв главы военного ведомства США Марка Эспера "побыть нормальной страной". По словам Шойгу, Россия все-таки пока предпочтет оставаться "ненормальной".

"Трудно что-либо добавить, единственное, что хочу сказать: мы, наверное, все-таки побудем пока ненормальными", - заявил министр после переговоров "2+2" Россия - Франция.

Бомбить Ирак и Ливию - это нормально?

Министр иностранных дел Сергей Лавров поддел главу Пентагона:

"Он призвал нас действовать как нормальная страна, а не как Соединенные Штаты. Поскольку в ином случае мы должны были бы бомбить тот же Ирак, ту же Ливию — грубейшее нарушение международного права", — отреагировал дипломат на пресс-конференции по итогам переговоров глав МИД и Минобороны России и Франции в формате "2+2".

Он добавил, что — если следовать пожеланиям из Вашингтона — Москве пришлось бы выделить "миллионы на вмешательство в дела других стран, как это сделал конгресс".Также, по словам Лаврова, Россия должна была бы поддержать антиконституционный госпереворот, как это сделали Соединенные Штаты со своими ближайшими союзниками в феврале 2014 года, когда украинская оппозиция под давлением радикалов, неонацистов разорвала соглашение, под которыми стояли подписи стран-членов Евросоюза".

"Требуй у жены!"

Высказывания Экспера вызвали как минимум недоумение в Рунете.

"Требуй у жены, чтобы научилась щи варить!" - пишет пользователь DiscusRed.

"Морального кодекса "западных ценностей нормальных стран" нигде не напечатано и не подписано официально, поэтому давайте просто примем, что Россия всегда права", - подкалывает главу Пентагона AndersonMr7777.

"В 90-х западные ценности уже разделили страну, а до этого - в 1917-м, русские решили с этим завязать", - напоминает MatRoss.

"Правильно себя вести" - это, как понимаю, слушаться США", - разоблачает подоплёку речи Эспера Alex Alex.

Развалил ДРСМД

Отметим, что именно при Эспере случился разрыв Договора об РСМД. Технологическое превосходство России в современных вооружениях не даёт покоя Вашингтону. Чтобы слегка уравнять шансы и развязать себе руки, США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности - и буквально сразу провели испытания сухопутной ракеты Tomahawk, разработка которой началась ещё за несколько месяцев до этого.

В военных кругах США уже созрел блестящий, как кажется самим американцам, политический план. Эдакий способ одним выстрелом убить сразу двух зайцев - и Москву приструнить, и Китай взять под контроль. И если ещё недавно редкие военные чины США только заикались о чём-то подобном, то большой военный босс Марк Эспер уже во всеуслышание говорит о том же, выдавая эти идеи за свои собственные.

Марк Эспер не так давно дал большое интервью Fox News. В нём министр обороны США много говорил о текущей военной повестке Вашингтона, перспективах и планах. Угрозах со стороны России, Ирана, КНДР и Китая. Министру, конечно, задали вопрос и о недавних испытаниях, которые провела Россия в Архангельской области, где произошла авария, приведшая к гибели сотрудников "Росатома". Эспер, как и другие американские чиновники, уверен, что Россия испытывала там новейшее вооружение, и Пентагон крайне обеспокоен этим фактом.

Он добавил, что "русские явно готовятся к тому, чтобы расширить свои ядерные арсеналы". И делается это для того, чтобы "иметь дело с Соединёнными Штатами". "Итак, когда все говорят о новом Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, то мы говорим: смотрите, если будет расширение договора об СНВ, то мы должны убедиться, что мы включили в него все эти новые виды оружия, которые создаёт Россия", - заявлял глава Пентагона.