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"Как низко можно пасть?": Китай высмеял США за постановочные фото с переговоров

22 июня 2020, 21:00  •  117 • Политика
На переговорах по контролю над вооружениями американская делегация сделала постановочные фото, чтобы надавить на Китай. Обман вскрыла российская сторона, опубликовав настоящие снимки. "Удачи с продлением Договора о стратегических наступательных вооружениях! Как низко можно пасть?" - прокомментировали инцидент в Пекине.
США опустились до публикации постановочных фото, чтобы оказать давление на Китай. Инцидент произошёл на переговорах по контролю над вооружениями в Вене. Махинации американцев вскрылись благодаря послу России.
Речь идёт о переговорах, которые проходят сегодня в столице Австрии. В них принимают участие Россия и Китай. Однако глава американской делегации Маршалл Биллингсли опубликовал в Twitter постановочное фото, на котором изображены китайские флаги, чтобы создать видимость, будто бы это трёхсторонние переговоры с участием Китая.
Переговоры в Вене вот-вот начнутся. Китай не явился. Пекин по-прежнему прячется за великой стеной секретности в том, что касается его ускоренного наращивания ядерного потенциала и массы других вещей, - подписал снимок глава делегации США.
Не секрет, что Вашингтон желает включить Китай в новый договор об ограничении ядерных вооружений. Скорее всего, при помощи постановочного снимка американцы пытались оказать давление на Пекин и создать "правильное" общественное мнение.
Фото: скриншот Twitter/@USArmsControl
Однако обман разоблачил посол России в Австрии Дмитрий Любинский. Он опубликовал фото, на котором никаких флагов нет, только таблички с именами и бутылки с водой и стаканы.
Фото facebook.com/dlyubinski
По словам дипломатических источников "Коммерсанта", российская сторона возражала против того, чтобы китайская символика присутствовала на встрече в отсутствие делегации КНР. Однако американцы пошли на хитрость и всё-таки поставили флажки для постановочного снимка, но убрали их перед приходом российской делегации.
Какая странная сцена! Ставить китайские флаги на стол переговоров без согласия Китая! Удачи с продлением Договора о стратегических наступательных вооружениях! Как низко можно пасть? - прокомментировали инцидент в МИД Китая.

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