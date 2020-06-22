"Как низко можно пасть?": Китай высмеял США за постановочные фото с переговоров

США опустились до публикации постановочных фото, чтобы оказать давление на Китай. Инцидент произошёл на переговорах по контролю над вооружениями в Вене. Махинации американцев вскрылись благодаря послу России.

Речь идёт о переговорах, которые проходят сегодня в столице Австрии. В них принимают участие Россия и Китай. Однако глава американской делегации Маршалл Биллингсли опубликовал в Twitter постановочное фото, на котором изображены китайские флаги, чтобы создать видимость, будто бы это трёхсторонние переговоры с участием Китая.

Переговоры в Вене вот-вот начнутся. Китай не явился. Пекин по-прежнему прячется за великой стеной секретности в том, что касается его ускоренного наращивания ядерного потенциала и массы других вещей, - подписал снимок глава делегации США.

Не секрет, что Вашингтон желает включить Китай в новый договор об ограничении ядерных вооружений. Скорее всего, при помощи постановочного снимка американцы пытались оказать давление на Пекин и создать "правильное" общественное мнение.

Фото: скриншот Twitter/@USArmsControl

Однако обман разоблачил посол России в Австрии Дмитрий Любинский. Он опубликовал фото, на котором никаких флагов нет, только таблички с именами и бутылки с водой и стаканы.

Фото facebook.com/dlyubinski

По словам дипломатических источников "Коммерсанта", российская сторона возражала против того, чтобы китайская символика присутствовала на встрече в отсутствие делегации КНР. Однако американцы пошли на хитрость и всё-таки поставили флажки для постановочного снимка, но убрали их перед приходом российской делегации.