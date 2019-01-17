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"Как неуважительно! Прекращайте!": Скабеева одёрнула оскорбившего жителей Донбасса поляка

17 января 2019, 00:39  •  84 • В мире
В студии программы "60 минут", выходящей на телеканале "Россия 1", обсуждался вопрос республик Донбасса. В ходе дискуссии польский публицист Зигмунд Дзенчаловски допустил очень некорректное высказывание в адрес жителей региона. По его словам, без "поддержки серьёзных товарищей они бы не гавкали". В ответ на это ведущая Ольга Скабеева парировала: "Как неуважительно! Прекращайте!"
События, происходящие на востоке Украины, вновь стали темой обсуждения в ходе программы "60 минут", которая выходит на телеканале "Россия 1". Речь зашла о том, что новый глава ОБСЕ, он же министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак, не назвал Россию "стороной конфликта" в Донбассе. Его ответ журналисты назвали туманным, хотя Лайчак считает, что говорить об этом, не побывав на линии конфликта, рано.
За такие слова ведущий программы Евгений Попов в шутку посоветовал "украинским патриотам" поторопиться и внести главу ОБСЕ в "Миротворец". По словам Ольги Скабеевой, такие слова министра говорят о том, что уважаемая организация наконец признала украинскую агрессию, пишет ФАН.
Польский публицист Зигмунд Дзенчаловски, принимавший также участие в дискуссии, заявил, что Лайчаку пришлось "взвешивать все слова", поэтому ответ и получился "расплывчатым". "Донецк и Луганск - часть Украины", - заявил поляк. На эти слова Скабеева напомнила публицисту, что есть одна проблема: люди, живущие в ДНР и ЛНР, не согласны с киевской властью.
"Они бы там не гавкнули ни одного слова, если бы их не поддержали более серьёзные товарищи", - заявил в ответ Дзенчаловски.
"Как неуважительно! Прекращайте!" - остановила польского эксперта Ольга Скабеева.

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