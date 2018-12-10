"Как неолибералы терпят бедствие, так сразу виноваты русские": Пушков о "русском следе" в протестах во Франции

Франция расследует "причастность России" к протестам в стране. "Как неолибералы терпят бедствие, так сразу виноваты русские", - прокомментировал ситуацию российский сенатор Пушков, припомнив, в чем еще обвиняли Россию.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о том, что страна расследует "причастность России" к протестам "желтых жилетов". Его слова прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков.

Он напомнил, что как только неолибералы на Западе терпят бедствие, так сразу же винят во всем Россию. Так было с голосованием за выход Великобритании из Евросоюза. Так было с поражением Хиллари Клинтон на выборах президента США и победой евроскептиков в Италии. Теперь "российский след" нашли в протестах в Париже.

"Поражение Клинтон? Так это сговор Трампа с русскими! Победа евроскептиков в Италии? Не иначе как русские. Протесты в Париже ? А не стоят ли и за ними русские? Просто уши вянут", - написал Пушков в Twitter. "Да чего уж отпираться? Нашли фирму Петрова, которая 2 месяца назад поставляла в Париж желтые жилетки!" - шутят пользователи в комментариях.

Напомним, что вброс о причастности России опубликовала британская газета Times. В статье утверждалось, что протесты якобы подогревают связанные с Россией аккаунты в Twitter.