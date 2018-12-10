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"Как неолибералы терпят бедствие, так сразу виноваты русские": Пушков о "русском следе" в протестах во Франции
10 декабря 2018, 02:09 • 67 • Политика
Франция расследует "причастность России" к протестам в стране. "Как неолибералы терпят бедствие, так сразу виноваты русские", - прокомментировал ситуацию российский сенатор Пушков, припомнив, в чем еще обвиняли Россию.
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о том, что страна расследует "причастность России" к протестам "желтых жилетов". Его слова прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков.
Он напомнил, что как только неолибералы на Западе терпят бедствие, так сразу же винят во всем Россию. Так было с голосованием за выход Великобритании из Евросоюза. Так было с поражением Хиллари Клинтон на выборах президента США и победой евроскептиков в Италии. Теперь "российский след" нашли в протестах в Париже.
Напомним, что вброс о причастности России опубликовала британская газета Times. В статье утверждалось, что протесты якобы подогревают связанные с Россией аккаунты в Twitter.
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