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"Как неолибералы терпят бедствие, так сразу виноваты русские": Пушков о "русском следе" в протестах во Франции

10 декабря 2018, 02:09  •  67 • Политика
Франция расследует "причастность России" к протестам в стране. "Как неолибералы терпят бедствие, так сразу виноваты русские", - прокомментировал ситуацию российский сенатор Пушков, припомнив, в чем еще обвиняли Россию.
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о том, что страна расследует "причастность России" к протестам "желтых жилетов". Его слова прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков.
Он напомнил, что как только неолибералы на Западе терпят бедствие, так сразу же винят во всем Россию. Так было с голосованием за выход Великобритании из Евросоюза. Так было с поражением Хиллари Клинтон на выборах президента США и победой евроскептиков в Италии. Теперь "российский след" нашли в протестах в Париже.
"Поражение Клинтон? Так это сговор Трампа с русскими! Победа евроскептиков в Италии? Не иначе как русские. Протесты в Париже ? А не стоят ли и за ними русские? Просто уши вянут", - написал Пушков в Twitter.
"Да чего уж отпираться? Нашли фирму Петрова, которая 2 месяца назад поставляла в Париж желтые жилетки!" - шутят пользователи в комментариях.
Напомним, что вброс о причастности России опубликовала британская газета Times. В статье утверждалось, что протесты якобы подогревают связанные с Россией аккаунты в Twitter.
Как только неолибералы на Западе терпят бедствие, так сразу виноваты русские. Брекзит? Так это Путин! Поражение Клинтон? Так это сговор Трампа с русскими! Победа евроскептиков в Италии? Не иначе как русские. Протесты в Париже? А не стоят ли и за ними русские? Просто уши вянут.
— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 9 декабря 2018 г.

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