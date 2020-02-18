"Как нашкодивший школьник перед завучем": В Сети оценили встречу Лукашенко с Сечиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл переговоры с главой российской нефтегазовой компании "Роснефть" Игорем Сечиным, чтобы продумать условия дальнейшего сотрудничества. Поведение белорусского лидера на переговорах оценили в соцсетях.

"Уровень Лукашенко - это теперь Сечин: "Мы давно знаем друг друга. Подскажите что-нибудь..." - комментирует в Twitter видео с переговоров @redsquare2018. "Как нашкодивший школьник перед завучем оправдывается", - отмечает @shovshovshov. "Опустили Батьку", - отмечает @GrebSG.

Напомним, что на встрече Лукашенко поблагодарил Сечина за его визит в Минск и выразил желание обсудить с ним ситуацию в российско-белорусских отношениях в нефтяной отрасли. Президент Белоруссии отметил, что хотел бы полной ясности в вопросе поставок энергоресурсов в республику.

Фото: скриншот Twitter/@shovshovshov