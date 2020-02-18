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"Как нашкодивший школьник перед завучем": В Сети оценили встречу Лукашенко с Сечиным
18 февраля 2020, 22:54 • 89 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил сотрудничество с главой "Роснефти" Игорем Сечиным. "Как нашкодивший школьник перед завучем оправдывается", - прокомментировали в соцсетях поведение белорусского лидера.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл переговоры с главой российской нефтегазовой компании "Роснефть" Игорем Сечиным, чтобы продумать условия дальнейшего сотрудничества. Поведение белорусского лидера на переговорах оценили в соцсетях.
Напомним, что на встрече Лукашенко поблагодарил Сечина за его визит в Минск и выразил желание обсудить с ним ситуацию в российско-белорусских отношениях в нефтяной отрасли. Президент Белоруссии отметил, что хотел бы полной ясности в вопросе поставок энергоресурсов в республику.
Фото: скриншот Twitter/@shovshovshov
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