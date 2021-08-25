"Как нам разделить Украину?": Тридцать лет "незалежности" и грядущий распад • 411 • Украина

Украина празднует 30 лет своей независимости. Последовательно: от России, от своих родственных и духовных корней, наконец – от здравого смысла и совести. Крах украинской государственности, по крайней мере в нынешнем русофобском формате и в нынешних границах, неизбежен.



В Киеве и других городах Украины широко отмечают очередной юбилей независимости. Военный парад на Крещатике в Киеве, "военно-морской" на Днепре, марш националистов, целых семь концертов. Запланировано более 150 различных мероприятий, некоторые их которых вызывают гомерический хохот. Например, "Саммит первых леди и джентльменов" на территории заповедника София Киевская, который, по данным украинских источников, инициировала "первая леди Украины Елена Зеленская".



Перед проходом "армии" Украины состоялся театрализованный перформанс "ДНК" (День народження країни), "который показал исторические вехи Украины от эпохи Киевской Руси до новейшей истории Украины". Доставляют также массовый заплыв на 500 метров, забег в вышиванках и "Национальный хор имени Верёвки" (так в источнике). Разумеется, море жовто-блакитных флагов и тризубов, национальные песни, гарны дивчины в монистах и парубки в шароварах с оселедцами. Словом, всё, как полагается гордой и мощной державе с древней культурой.



Правда, накануне в Херсоне рухнул 30-тонный флагшток с гербом, раздавив "Лексус" городского чиновника, но это не в счёт. Так же, как не в счёт обошедшая соцсети видеозапись безобразной сцены вчерашнего задержания полицейскими в Одессе американца в майке с российским триколором. Напрасно изумлённый заокеанский гость демонстрировал своё гражданство и объяснял свои права на такую одежду – свидомые "стражи порядка", повалив, поволокли его, болезного, по земле в патрульную машину. Сущий пустяк и то, что большинство киевлян, да и жителей других городов вместо участия в торжествах рванули на дачи собирать урожай, что гораздо актуальнее для них, особенно в нынешней экономической ситуации.



Достижения "незалежности"



Итог 30-летней независимости, прямо скажем, – полный швах. Если в 1991-м УССР была самой богатой из советских республик, в 3,5 раза превышая по уровню потребления РСФСР, а по внутреннему валовому продукту на душу населения соответствовала государствам Центральной Европы, то сегодня у Незалежной по последнему показателю предпоследнее место в Европе и 111-е в мире – на уровне бедных африканских стран. Украина была практически самодостаточной, имея почти все отрасли экономики.



Союзные газовые магистрали, идущие на Запад, позволяли иметь не только сам газ по низким ценам, но и без особых затрат добавлять в бюджет немалый процент за газовый трафик. Была своя наука, мощный инженерный корпус, зажиточные колхозы. Были, наконец, вооружённые силы, по своей технической оснащённости самые мощные на постсоветском пространстве после российских. Был и Крым, который можно было за эти годы сделать сверхприбыльным международным курортом.



Сегодня всё это осталось за бортом самостийности. К 30-летнему юбилею окончательно добит и закрыт Николаевский судостроительный завод, бывший гордостью советских корабелов. Знаменитый космический "Южмаш" – на грани банкротства. Даже сельское хозяйство этой бывшей "житницы Союза" в плачевном состоянии: Украина импортирует уже и сахар и сало. Госдолг Украины больше $100 млрд (около 80 % ВВП), постоянно растёт и не имеет перспектив погашения. По данным ООН, на Украине голодают сегодня 1 миллион 200 тысяч человек. Из 50-52 миллионов населения осталось немногим более половины. Количество умерших в полтора раза превышает численность родившихся. И этот тренд только нарастает.



Зато "революция гiдности", майданы с прыжками, продаваемые иностранцам земли с чернозёмом, тысячи гектаров генно-модифицированных культур от Monsato, закрытые американские биолораборатории, факельные шествия нациков, Бандера и "СС Галичина". Зато – АТО. Перечислять "достижения" независимости можно долго – итог один: процветающая некогда Украина превратилась в отсталую, дебилизированную колонию США – "больного человека Европы", зачумлённое место, откуда бегут те, кто может куда-то убежать.



При этом это недогосударство крепко заражено воинствующим национализмом, русофобией, склонно к жестоким убийствам своих бывших сограждан в Донбассе, не пожелавших жить в этом зверинце. Оно в лице своих парламентских крикунов грозит России укро-парадом на Красной площади, а в лице своих отморозков проводит или планирует реальные диверсии и теракты в России.



"Ще не вмэрла?"



А о чём нам нужно говорить и думать в нынешней ситуации? Да о будущей судьбе той же Украины после неминуемого её краха. Помните, как в анекдоте со звонком Путина Порошенко? "Пётр Алексеевич, ще не вмэрла Украина?" Тот (удивлённо): "Ще не вмэрла..." "Ну, тогда я попозже позвоню".



Впрочем, действительность отнюдь не анекдотична. Украина нам не может быть безразлична по многим причинам. От геополитических ("Россия без Украины не империя", - как заметил Бжезинский) и исторически-духовных (Киевская Русь как исток одного православного народа) до элементарной безопасности нынешней России. Появление американских и английских военных баз непосредственно у наших границ, к чему стремится киевская власть, рвущаяся в НАТО, – это безусловная угроза и "красная черта", о чём Москва уже предупреждала Киев.



Но реальнее другой вариант развития событий: очередной майдан, экономический и политический хаос, на волне которого на Банковой временно рассаживаются прямые воинствующие нацисты. Уже без конфетных королей и клоунов в качестве ширмы. И тогда в ответ на прямые военные провокации против России или на попытку очередного блицкрига в Донбассе с применением тяжёлой техники и авиации России придётся отвечать прямым же военным ударом.



Военная логика в таком случае, как в 2008-м в Грузии, приведёт наши ударные группы к штабам террористов в Киеве и других городах Незалежной. И если с логикой и волей к тому времени у русских властей будет в порядке – то и к решительной смене режима, а также пересмотру беловежского договорняка, который юридически ничтожен, как об этом напоминал сам Владимир Путин.



И вот тогда встанет вопрос либо о полном возвращении Украины в состав России в советских границах, либо о новой конфигурации этой страны. Нам вовсе не нужно образование там дикого "Гуляй-поля", начинённого оружием и полоумными "гайдамаками", где кроме аварийного саркофага над ЧАЭС работают ещё четыре атомных электростанции с 15 энергоблоками.



"Мы делили... Украину"



С одной стороны, вроде бы стоило вернуть всю Украину, не забыв про древние города Червонной Руси в Галичине и Волыни. С другой – не лишне вспомнить и о знаменитой записке 1914 года министра внутренних дел Российской Империи Петра Дурново Государю Императору Николаю II: "Кто присоединит Галицию – тот потеряет империю". 30 лет спустя об этом же предостерегал Сталина русинский политический деятель Алексий Геровский в своём письме.



Что же тогда, кроме Галичины, оставить будущей "Украине", имея в виду тех упёртых укро-националистов, которые не пожелают свободно войти в новую Россию? Может быть, разделить "Неньку" по Днепру – как было до XVIII века? Но тогда "Восточными Кресами", как называли тогда правобережье, владело Королевство Польское. Вряд ли стоит укреплять поляков в их реваншистских настроениях. Да и святая Почаевская Лавра на том берегу.



Есть, разумеется, простая мысль: оставить Украине то, чем она была в составе нескольких губерний до революции 1917 года. Но тогда, извините, весь подарок большевиков Украине в виде Новороссии – с Харьковом и Одессой, Херсоном и Запорожьем и, разумеется, с Донецком с Луганском должен вернуться на свою историческую родину. А за Галичину – пусть щирые украинцы сами поборются с поляками. Если сил хватит. Вариант такого раздела, разумеется, чреват большими проблемами и издержками, но у него хотя бы есть твёрдое историческое обоснование. Не по сценарию: президент Венгрии на «Крымской платформе» отстаивал права венгров в Закарпатье



Есть и третий вариант – проведение одного большого, по всей Украине, и множества малых референдумов в каждой области страны с целью определить, куда склоняется большинство населения – к вхождению в Россию или продолжению незалежности в уменьшенном государстве. Правда, даже если удастся провести подобный плебисцит в условиях хаоса, то в итоге может получиться "лоскутное одеяло" предпочтений, что не приведёт к порядку.



Как бы то ни было, ясным представляется одно: после финала нынешней Украины её нельзя даже с дружественным режимом оставлять в прежних советских границах. Подарки Ленина были слишком жирными и незаслуженными. А "украинство" – яд, который, как показывает история, притворившись на время безобидным оригинальным витамином, может однажды вновь нарастить свойства сильнейшего галлюциногена.



Стоит ли оставить "щирым" украинцам возможность своего "национального уголка", где они могут устанавливать свои "мовные" законы и вести собственную независимую политику как подлинно нейтральная страна? Страна, не притесняющая никого ни по языковому, ни по национальному, ни по религиозному признакам. Этот вопрос оставим открытым.



Разумеется, мы нарисовали весьма умозрительную модель будущего. В действительности всё может оказаться гораздо мутнее и страшнее. Россия сама воевать с Украиной не собирается, если, конечно, та не вынудит её к этому, перейдя все "красные черты". Неизбежность краха и распада нашей бывшей братской, а ныне обезумевшей несчастной республики заставляет рисовать подобные схемы раздела: лучше иметь несколько проработанных сценариев на будущее, чем оказаться в растерянности, когда наступит время "Ч". А то, что оно наступит, признают сегодня многие европейские и украинские политологи.



Что с того?



Украина имела два исторических шанса состояться как национальное государство. Первый – чисто теоретический – в 1918 году. Второй – абсолютно реальный шанс появился у неё после развала в СССР в 1991-м. Если бы Украина соблюдала первоначальные договорённости о тесном сотрудничестве, нейтральности, соблюдении прав русских, которые товарищ-пан Кравчук давал и Кремлю, и своему народу, то, возможно, сегодняшнего ужаса бы и не было. Есть и другая, даже более важная сторона нынешнего украинского фиаско: само болезненное "украинство", выпестованное в Австро-Венгрии, а затем в Германии и Америке как клин и бомба для русских.



Но кто сказал, что Украина не могла состояться не обязательно в виде "анти-России"? Если бы, конечно, была поумнее. И Крым был бы общей здравницей, и газ бы шёл, и ракеты бы вместе строили, и на общих свадьбах бы гуляли, распевая дивные украинские песни... Увы, всё это в прошлом. Недаром Лев Гумилёв изрёк: "Если украинец умнеет, он становится русским". А потому теперь нам, русским, задумываясь о будущем Украины, приходится прикидывать не декорации с Богданом Хмельницким и текстом клятвы о вечной дружбе, а линии раздела умирающей страны, так и не сумевшей стать государством.

Украина празднует 30 лет своей независимости. Последовательно: от России, от своих родственных и духовных корней, наконец – от здравого смысла и совести. Крах украинской государственности, по крайней мере в нынешнем русофобском формате и в нынешних границах, неизбежен.В Киеве и других городах Украины широко отмечают очередной юбилей независимости. Военный парад на Крещатике в Киеве, "военно-морской" на Днепре, марш националистов, целых семь концертов. Запланировано более 150 различных мероприятий, некоторые их которых вызывают гомерический хохот. Например, "Саммит первых леди и джентльменов" на территории заповедника София Киевская, который, по данным украинских источников, инициировала "первая леди Украины Елена Зеленская".Перед проходом "армии" Украины состоялся театрализованный перформанс "ДНК" (День народження країни), "который показал исторические вехи Украины от эпохи Киевской Руси до новейшей истории Украины". Доставляют также массовый заплыв на 500 метров, забег в вышиванках и "Национальный хор имени Верёвки" (так в источнике). Разумеется, море жовто-блакитных флагов и тризубов, национальные песни, гарны дивчины в монистах и парубки в шароварах с оселедцами. Словом, всё, как полагается гордой и мощной державе с древней культурой.Правда, накануне в Херсоне рухнул 30-тонный флагшток с гербом, раздавив "Лексус" городского чиновника, но это не в счёт. Так же, как не в счёт обошедшая соцсети видеозапись безобразной сцены вчерашнего задержания полицейскими в Одессе американца в майке с российским триколором. Напрасно изумлённый заокеанский гость демонстрировал своё гражданство и объяснял свои права на такую одежду – свидомые "стражи порядка", повалив, поволокли его, болезного, по земле в патрульную машину. Сущий пустяк и то, что большинство киевлян, да и жителей других городов вместо участия в торжествах рванули на дачи собирать урожай, что гораздо актуальнее для них, особенно в нынешней экономической ситуации.Итог 30-летней независимости, прямо скажем, – полный швах. Если в 1991-м УССР была самой богатой из советских республик, в 3,5 раза превышая по уровню потребления РСФСР, а по внутреннему валовому продукту на душу населения соответствовала государствам Центральной Европы, то сегодня у Незалежной по последнему показателю предпоследнее место в Европе и 111-е в мире – на уровне бедных африканских стран. Украина была практически самодостаточной, имея почти все отрасли экономики.Союзные газовые магистрали, идущие на Запад, позволяли иметь не только сам газ по низким ценам, но и без особых затрат добавлять в бюджет немалый процент за газовый трафик. Была своя наука, мощный инженерный корпус, зажиточные колхозы. Были, наконец, вооружённые силы, по своей технической оснащённости самые мощные на постсоветском пространстве после российских. Был и Крым, который можно было за эти годы сделать сверхприбыльным международным курортом.Сегодня всё это осталось за бортом самостийности. К 30-летнему юбилею окончательно добит и закрыт Николаевский судостроительный завод, бывший гордостью советских корабелов. Знаменитый космический "Южмаш" – на грани банкротства. Даже сельское хозяйство этой бывшей "житницы Союза" в плачевном состоянии: Украина импортирует уже и сахар и сало. Госдолг Украины больше $100 млрд (около 80 % ВВП), постоянно растёт и не имеет перспектив погашения. По данным ООН, на Украине голодают сегодня 1 миллион 200 тысяч человек. Из 50-52 миллионов населения осталось немногим более половины. Количество умерших в полтора раза превышает численность родившихся. И этот тренд только нарастает.Зато "революция гiдности", майданы с прыжками, продаваемые иностранцам земли с чернозёмом, тысячи гектаров генно-модифицированных культур от Monsato, закрытые американские биолораборатории, факельные шествия нациков, Бандера и "СС Галичина". Зато – АТО. Перечислять "достижения" независимости можно долго – итог один: процветающая некогда Украина превратилась в отсталую, дебилизированную колонию США – "больного человека Европы", зачумлённое место, откуда бегут те, кто может куда-то убежать.При этом это недогосударство крепко заражено воинствующим национализмом, русофобией, склонно к жестоким убийствам своих бывших сограждан в Донбассе, не пожелавших жить в этом зверинце. Оно в лице своих парламентских крикунов грозит России укро-парадом на Красной площади, а в лице своих отморозков проводит или планирует реальные диверсии и теракты в России.А о чём нам нужно говорить и думать в нынешней ситуации? Да о будущей судьбе той же Украины после неминуемого её краха. Помните, как в анекдоте со звонком Путина Порошенко? "Пётр Алексеевич, ще не вмэрла Украина?" Тот (удивлённо): "Ще не вмэрла..." "Ну, тогда я попозже позвоню".Впрочем, действительность отнюдь не анекдотична. Украина нам не может быть безразлична по многим причинам. От геополитических ("Россия без Украины не империя", - как заметил Бжезинский) и исторически-духовных (Киевская Русь как исток одного православного народа) до элементарной безопасности нынешней России. Появление американских и английских военных баз непосредственно у наших границ, к чему стремится киевская власть, рвущаяся в НАТО, – это безусловная угроза и "красная черта", о чём Москва уже предупреждала Киев.Но реальнее другой вариант развития событий: очередной майдан, экономический и политический хаос, на волне которого на Банковой временно рассаживаются прямые воинствующие нацисты. Уже без конфетных королей и клоунов в качестве ширмы. И тогда в ответ на прямые военные провокации против России или на попытку очередного блицкрига в Донбассе с применением тяжёлой техники и авиации России придётся отвечать прямым же военным ударом.Военная логика в таком случае, как в 2008-м в Грузии, приведёт наши ударные группы к штабам террористов в Киеве и других городах Незалежной. И если с логикой и волей к тому времени у русских властей будет в порядке – то и к решительной смене режима, а также пересмотру беловежского договорняка, который юридически ничтожен, как об этом напоминал сам Владимир Путин.И вот тогда встанет вопрос либо о полном возвращении Украины в состав России в советских границах, либо о новой конфигурации этой страны. Нам вовсе не нужно образование там дикого "Гуляй-поля", начинённого оружием и полоумными "гайдамаками", где кроме аварийного саркофага над ЧАЭС работают ещё четыре атомных электростанции с 15 энергоблоками.С одной стороны, вроде бы стоило вернуть всю Украину, не забыв про древние города Червонной Руси в Галичине и Волыни. С другой – не лишне вспомнить и о знаменитой записке 1914 года министра внутренних дел Российской Империи Петра Дурново Государю Императору Николаю II: "Кто присоединит Галицию – тот потеряет империю". 30 лет спустя об этом же предостерегал Сталина русинский политический деятель Алексий Геровский в своём письме.Что же тогда, кроме Галичины, оставить будущей "Украине", имея в виду тех упёртых укро-националистов, которые не пожелают свободно войти в новую Россию? Может быть, разделить "Неньку" по Днепру – как было до XVIII века? Но тогда "Восточными Кресами", как называли тогда правобережье, владело Королевство Польское. Вряд ли стоит укреплять поляков в их реваншистских настроениях. Да и святая Почаевская Лавра на том берегу.Есть, разумеется, простая мысль: оставить Украине то, чем она была в составе нескольких губерний до революции 1917 года. Но тогда, извините, весь подарок большевиков Украине в виде Новороссии – с Харьковом и Одессой, Херсоном и Запорожьем и, разумеется, с Донецком с Луганском должен вернуться на свою историческую родину. А за Галичину – пусть щирые украинцы сами поборются с поляками. Если сил хватит. Вариант такого раздела, разумеется, чреват большими проблемами и издержками, но у него хотя бы есть твёрдое историческое обоснование.Есть и третий вариант – проведение одного большого, по всей Украине, и множества малых референдумов в каждой области страны с целью определить, куда склоняется большинство населения – к вхождению в Россию или продолжению незалежности в уменьшенном государстве. Правда, даже если удастся провести подобный плебисцит в условиях хаоса, то в итоге может получиться "лоскутное одеяло" предпочтений, что не приведёт к порядку.Как бы то ни было, ясным представляется одно: после финала нынешней Украины её нельзя даже с дружественным режимом оставлять в прежних советских границах. Подарки Ленина были слишком жирными и незаслуженными. А "украинство" – яд, который, как показывает история, притворившись на время безобидным оригинальным витамином, может однажды вновь нарастить свойства сильнейшего галлюциногена.Стоит ли оставить "щирым" украинцам возможность своего "национального уголка", где они могут устанавливать свои "мовные" законы и вести собственную независимую политику как подлинно нейтральная страна? Страна, не притесняющая никого ни по языковому, ни по национальному, ни по религиозному признакам. Этот вопрос оставим открытым.Разумеется, мы нарисовали весьма умозрительную модель будущего. В действительности всё может оказаться гораздо мутнее и страшнее. Россия сама воевать с Украиной не собирается, если, конечно, та не вынудит её к этому, перейдя все "красные черты". Неизбежность краха и распада нашей бывшей братской, а ныне обезумевшей несчастной республики заставляет рисовать подобные схемы раздела: лучше иметь несколько проработанных сценариев на будущее, чем оказаться в растерянности, когда наступит время "Ч". А то, что оно наступит, признают сегодня многие европейские и украинские политологи.Украина имела два исторических шанса состояться как национальное государство. Первый – чисто теоретический – в 1918 году. Второй – абсолютно реальный шанс появился у неё после развала в СССР в 1991-м. Если бы Украина соблюдала первоначальные договорённости о тесном сотрудничестве, нейтральности, соблюдении прав русских, которые товарищ-пан Кравчук давал и Кремлю, и своему народу, то, возможно, сегодняшнего ужаса бы и не было. Есть и другая, даже более важная сторона нынешнего украинского фиаско: само болезненное "украинство", выпестованное в Австро-Венгрии, а затем в Германии и Америке как клин и бомба для русских.Но кто сказал, что Украина не могла состояться не обязательно в виде "анти-России"? Если бы, конечно, была поумнее. И Крым был бы общей здравницей, и газ бы шёл, и ракеты бы вместе строили, и на общих свадьбах бы гуляли, распевая дивные украинские песни... Увы, всё это в прошлом. Недаром Лев Гумилёв изрёк: "Если украинец умнеет, он становится русским". А потому теперь нам, русским, задумываясь о будущем Украины, приходится прикидывать не декорации с Богданом Хмельницким и текстом клятвы о вечной дружбе, а линии раздела умирающей страны, так и не сумевшей стать государством. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники







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