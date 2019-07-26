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"Как наказать Россию за MH17": Российский дипломат ответил украинскому послу неудобными вопросами

26 июля 2019, 21:24  •  243 • Политика
Пресс-атташе постоянного представительства России при Европейском cоюзе Сергей Ковалевский ответил на страницах бельгийского EUobserver на статью посла Украины Николая Точицкого по поводу ситуации вокруг расследования дела об МН17, опубликованную в том же интернет-издании. Изображая готовность искать истину, Запад одержим только вопросом о том, "как наказать Россию", с горечью заключает он.
Украинский чиновник уверяет, что Украина вместе с Международной следственной группой (JIT) решительно настроена выяснить истину, обращаясь к России с призывами "безоговорочно признать свою вину", напоминает Ковалевский. При этом Точицкий забыл, что именно Украина, а не Россия, отказалась сотрудничать с международным следствием и передать свои радиолокационные данные, напомнил пресс-атташе.
После длившегося почти пять лет расследования в деле больше вопросов, чем ответов, которые не требуют быть экспертом, чтобы поднять их, подчеркнул Ковалевский.
"Почему основные выводы JIT основаны на таких сомнительных источниках, как независимые блогеры, соцсети, сомнительного качества фотографии и видеоматериалы, броские цифровые копии и неразборчивые записи перехваченных телефонных разговоров, предоставленные явно заинтересованной стороной?" – вопрошает дипломат. Кроме того, остался без ответа вопрос, почему следствие не учло украинскую принадлежность ракеты, которую представила сама JIT, подчеркнул он.
Также непонятно, почему многочисленные свидетельства очевидцев, выводы экспертов, результаты экспериментов отклоняются с убежденностью, что эта информация "противоречит основной линии", напомнил пресс-атташе, задав и другие вопросы.
Похоже, что все эти вопросы не волнуют ни Точицкого, ни многих европейцев, подчеркивает дипломат. Изображая готовность искать истину, они одержимы только вопросом о "наказании России", с горечью заключает он.

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