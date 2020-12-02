"Как на это реагировать?": Лукашенко рассказал о планах НАТО вернуть "исторические земли Польши"

Такое заявление Лукашенко сделал, выступая на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. По его словам, в настоящее время в НАТО создаётся специальная группировка, задача которой - захватить западные районы Белоруссии.

Дело, цитирую, "в исторической принадлежности белорусских земель Польше". Это заявляется уже в открытом режиме. Оказывается, нам не принадлежат эти земли. В этом направлении и действуют, - цитирует президента республики агентство "БелТА".

Лукашенко добавил, что западные страны в настоящий момент пытаются реализовать сценарий, который провалился в 90-е годы. Они хотят создать между Россией и ЕС "санитарный пояс", изолировав таким образом Москву от союзников. Президент Белоруссии призвал страны ОДКБ активнее сотрудничать друг с другом в рамках Евразийского экономического союза, поскольку только так можно сохранить самостоятельность. В противном случае коллективный Запад "разберётся со всеми поодиночке".

Напомним, что ранее Лукашенко уже обвинял Литву и Польшу в попытках организовать госпереворот в Белоруссии. Он обратил внимание, что обе страны координируют действия белорусской оппозиции, которая с августа устраивает массовые протесты в Минске и других крупных городах. Политик уверен, что Светлана Тихановская, которая является одним из лидеров оппозиции, сотрудничает с литовской разведкой.