"Как мёртвому припарки": Экс-командующий флотом предложил "контратаку" в отношениях с США

Бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов для Царьграда оценил пролёт американских бомбардировщиков над Чёрным морем. Он прокомментировал заявления иностранных СМИ, что американские ВВС могут создать проблемы российскому флоту. Напомним, что бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer демонстративно пролетели над Чёрным морем в пятницу, 29 мая. Российские истребители были подняты в воздух по тревоге и оттеснили самолёты США подальше от границ России.

Адмирал уверен, что бомбардировщики США сопоставимы с российскими Ту-160. Однако бывший командующий флотом убеждён, что военные США пытаются лишь нагнетать панику.

"Любой такой воздушный корабль обязательно должен быть прикрыт. Обеспечен истребительной охраной. Но на таких больших расстояниях… Правда, у них авианосцы есть, они могут, конечно, прикрывать его в любой точке Мирового океана, и на подходах к любой сухопутной границе. Но я не вижу большой проблемы. Мы тоже имеем сейчас корабли, самолёты, которые могут перехватывать на дальних подступах", - заявил Владимир Комоедов.

Адмирал не понимает, почему американцы во всём ищут мифический "русский след". Бывший командующий флотом убеждён, что России уже пора ответить. Владимир Комоедов напомнил о "контратаке".

"Пора подумать, конечно. Не то что обидеться, но приостановить дипломатические отношения. Уже всем надоела эта угроза. Чуть что - сразу давайте санкции. Но они для нас как мёртвому припарки. Ну, это не совсем, конечно, они вред наносят, это понятно. Но надо обращать внимание. Хватит нам уже этими брызгами слюны обтираться. Пора уже, наверное, и защиту поставить. А где защита - там и контратака. Где контратака - там и наступление. Ну, пора уже", - объяснил адмирал.