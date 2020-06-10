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"Как мы соскучились": Люди бурно отреагировали на слова Медведева о мигрантах
10 июня 2020, 09:00 • 68 • Политика
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил об угрозе роста преступности в стране из-за безработицы среди мигрантов, однако его слова не нашли поддержки среди граждан. Люди бурно отреагировали на его слова о мигрантах.
Российские интернет-пользователи гораздо охотнее комментировали сам факт появления Медведева в публичном пространстве, чем проблему роста преступности.
Евгений Е. в свою очередь отмечает, что проблема не в мигрантах, а в неправильной организации их труда и жизненных условий.
Ранее Медведев заявил, что оставшиеся без работы и без возможности вернуться на родину из-за коронавируса мигранты могут вызвать всплеск преступности. Зампред Совбеза подчеркнул, что в этом году иностранные граждане, находящиеся в России, совершили почти 15 тыс. преступлений.
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