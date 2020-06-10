"Как мы соскучились": Люди бурно отреагировали на слова Медведева о мигрантах

Российские интернет-пользователи гораздо охотнее комментировали сам факт появления Медведева в публичном пространстве, чем проблему роста преступности.

Превед-медвед! Проснулся! - пишет Александр А. Димон, как мы соскучились по твоим пустопорожним заявлениям! - заявил пользователь с красноречивым ником Ham.

Евгений Е. в свою очередь отмечает, что проблема не в мигрантах, а в неправильной организации их труда и жизненных условий.

Мигранты в любой стране могут составить конкуренцию только самому неквалифицированному труду - для этого они и приглашаются, - считает читатель.

Ранее Медведев заявил, что оставшиеся без работы и без возможности вернуться на родину из-за коронавируса мигранты могут вызвать всплеск преступности. Зампред Совбеза подчеркнул, что в этом году иностранные граждане, находящиеся в России, совершили почти 15 тыс. преступлений.