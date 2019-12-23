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"Как можно защищать честь страны без флага?" Спортсмены поспорили о "пяти кругах WADA"

23 декабря 2019, 21:54  •  74 • Политика
Спортсмены, главы спортивных федераций и представители объединений в рамках круглого стола о "пяти кругах WADA" - по следам принятия санкций против России - спорили о произошедшем. "Как можно защищать честь страны без флага?" - спрашивали одни. Однако были и другие мнения.
Решение Всемирного антидопингового комитета (WADA) продолжают обсуждать на самых разных уровнях. Россия, напомним, готовит апелляцию в CAS. О позиции нашей страны ранее детально говорил президент Владимир Путин. Он считает требования WADA неуместными и противоречащими Хартии Игр.
Нам, напомним, на 4 года запретили участвовать в международных соревнованиях под собственным флагом и принимать у себя спортивные события. Однако под нейтральным флагом спортсмены поехать смогут, что многими в России воспринимается как унижение.
В Санкт-Петербурге прошла дискуссия "Пять кругов WADA", и мнения высказывались разные. Например, президент Федерации по флорболу Петербурга Илья Злуницын заявил, что Россия не может отрицать факт применения допинга и должна вести борьбу с этим проявлением. С другой стороны, действующий член и спортсменка пауэрлифтинга России Зинаида Руденко призывала держать себя с достоинством и не забывать, что спорт без фармакологии сегодня невозможен - "это средство восстановления".
"Сейчас в списке WADA, например, десять препаратов, в следующем году они добавят ещё пять".
Профессор кафедры теории и методики борьбы им. Лесгафта Алексей Левицкий призывал бороться с санкциями в суде. А руководитель петербургского отделения Союза национальных и неолимпийских видов спорта Пётр Казанский настаивал, что мы просто не можем позволить себе ехать на Игры без своего флага.
"Как можно защищать честь своей страны без своего флага? - цитируют его "Невские новости". - Как можно воспитывать патриотизм в спортсменах, если они выступают непонятно за кого? Если цель участия - получение денежных вознаграждений или бонусов, это одно. А если цель - защитить честь своей страны, то это совсем другое".
Напомним, ранее в СКР заявили, что готовы доказать причастность Григория Родченкова к искажению данных наших спортсменов в базе с допинг-пробами. А также добавили, что в WADA эту информацию принимать не хотят, напоминают "Утро.ру". Изменения в электронную базу вносились в 2015-16 годах с ip-адресов, зарегистрированных в Штатах и ФРГ. Нашим же специалистам теперь не дают возможности проверить данные.

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