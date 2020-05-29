"Как можно проводить "одиночные пикеты"? Витязева спародировала "истерику" Навального

Журналистка Юлия Витязева прокомментировала очередную "истерику" Алексея Навального в Twitter. На этот раз блогер выступил против мероприятий, приуроченных к 75-й годовщине Победы, и голосования за поправки в Конституцию РФ.

Так, Навальный обратил внимание на рекордное количество смертей от COVID-19 в России за последние сутки - 232 случая.

Как на этом фоне можно планировать и проводить: 1. Парад; 2. "Бессмертный полк"; 3. Всенародное голосование, - написал блогер.

Фото: скриншот Twitter/Юлия Витязева

Витязева, однако, указала на лицемерие Навального, пародируя его собственную манеру. Она заметила, что он в то же время поддерживает демонстрации против поправок в Основной закон страны.