|
"Как можно проводить "одиночные пикеты"? Витязева спародировала "истерику" Навального
29 мая 2020, 20:55 • 28 • Политика
Юлия Витязева спародировала очередную "истерику" Алексея Навального в Twitter, который выступил против мероприятий в честь 75-й годовщины Победы и голосования за поправки в Конституцию на фоне коронавируса. "Как можно проводить "одиночные пикеты", где на одного пикетчика 20 журналистов и блогеров приходится?" - написала она.
Журналистка Юлия Витязева прокомментировала очередную "истерику" Алексея Навального в Twitter. На этот раз блогер выступил против мероприятий, приуроченных к 75-й годовщине Победы, и голосования за поправки в Конституцию РФ.
Так, Навальный обратил внимание на рекордное количество смертей от COVID-19 в России за последние сутки - 232 случая.
Фото: скриншот Twitter/Юлия Витязева
Витязева, однако, указала на лицемерие Навального, пародируя его собственную манеру. Она заметила, что он в то же время поддерживает демонстрации против поправок в Основной закон страны.
28
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
23 мая 2020, 08:55
|
23 мая 2020, 07:55
|
26 мая 2020, 16:55
|
23 мая 2020, 05:55
|
26 мая 2020, 05:55
|
27 мая 2020, 19:55
|
25 мая 2020, 17:55