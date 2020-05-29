Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Германия вынесла вердикт России на основании шариковой ручки Путина
"Германия нанесла удар в лицо украинцам": Немецкий министр потребовала...
Российские "Буки" выстрелили рядом с США. И это не совпадение, а план
Удар молнии в Карслруэ, или Конец европейской солидарности
Главная / Политика

"Как можно проводить "одиночные пикеты"? Витязева спародировала "истерику" Навального

29 мая 2020, 20:55  •  28 • Политика
Юлия Витязева спародировала очередную "истерику" Алексея Навального в Twitter, который выступил против мероприятий в честь 75-й годовщины Победы и голосования за поправки в Конституцию на фоне коронавируса. "Как можно проводить "одиночные пикеты", где на одного пикетчика 20 журналистов и блогеров приходится?" - написала она.
Журналистка Юлия Витязева прокомментировала очередную "истерику" Алексея Навального в Twitter. На этот раз блогер выступил против мероприятий, приуроченных к 75-й годовщине Победы, и голосования за поправки в Конституцию РФ.
Так, Навальный обратил внимание на рекордное количество смертей от COVID-19 в России за последние сутки - 232 случая.
Как на этом фоне можно планировать и проводить: 1. Парад; 2. "Бессмертный полк"; 3. Всенародное голосование, - написал блогер.
Фото: скриншот Twitter/Юлия Витязева
Витязева, однако, указала на лицемерие Навального, пародируя его собственную манеру. Она заметила, что он в то же время поддерживает демонстрации против поправок в Основной закон страны.
Для начала хотелось бы узнать, как (если все так плохо, как пишет нам Лёша) можно планировать и проводить "одиночные пикеты", где на одного пикетчика 20 журналистов и блогеров приходится? Оппозиция обезумела или всё не так однозначно? - заметила журналистка.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



28
Источник
Похожие новости
29 мая 2020, 01:55
"Не удержались от спекуляций на трагедии": МИД России ответил Турции на слова о Крыме
29 мая 2020, 03:55
Гиркин дал себя допросить по делу MH17: Показания будут использованы против России - Бородай
29 мая 2020, 05:55
Мясников "опасен": Собчак заявила, что внесла свою лепту
29 мая 2020, 16:55
США получили "первое китайское предупреждение": Пушков заявил о долгожданном столкновении
29 мая 2020, 15:55
Крым подал иск на 1 млрд рублей. Суд начался
29 мая 2020, 15:55
СМИ: США дали Зеленскому последний шанс
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 мая 2020, 00:55
COVID спутал Путину карты, провалив «масштабное вторжение» на Украину и Прибалтику
29 мая 2020, 01:55
"Не удержались от спекуляций на трагедии": МИД России ответил Турции на сло...
29 мая 2020, 05:55
"Россию назначили убийцей этого самолёта": Баранец рассказал о русской наив...
29 мая 2020, 03:55
Гиркин дал себя допросить по делу MH17: Показания будут использованы против России - ...
29 мая 2020, 05:55
Русофобская пропаганда Украины нашла «союзника» в РФ
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 мая 2020, 08:55
"Зоркий глаз" сбит, огонь подавлен: В Донбассе жёстко ответили ВСУ на провокацию
23 мая 2020, 07:55
Донецк ждал Путина ещё в 2003 году! Геращенко не может отойти от шока
26 мая 2020, 16:55
Выгнал из ресторана за георгиевские ленточки в Юрмале. Но русские не сдались
23 мая 2020, 05:55
Россия не даёт открытого неба: Как Польша устроилась на подпевках США
26 мая 2020, 05:55
Могут ли новые санкции остановить "Северный поток - 2"? В Дании оценили ситуацию "со стороны"
27 мая 2020, 19:55
Лукашенко предложил Украине свою помощь в захвате Донбасса
25 мая 2020, 17:55
Чей Крым? Звёздные ответы – стыдные, политические и открытые. Такие, что сердце сжимается
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.