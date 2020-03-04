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"Как можно поддерживать москалей?" Украинскую певицу затравили в соцсетях из-за Little Big
04 марта 2020, 16:35 • 115 • В мире
Украинскую певицу Jerry Heil - она же Яна Шемаева - затравили в соцсетях соотечественники из-за русской рейв-группы Little Big.
В Instagram певица опубликовала пост в поддержку российского коллектива, который в этом году отправится на Евровидение. По словам Шемаевой, Little Big - главные претенденты на победу в конкурсе.
Однако не все украинцы с ней согласились. Некоторых возмутило то, что девушка поддерживает российскую музыкальную группу.
Соотечественники обвинили певицу в предательстве и пожелали ей смерти, сообщает "Страна.ua".
"Как можно поддерживать москалей", - написал slobozhaniuk.
"Отписываюсь из-за этого поста... С теми, кто фанатеет от российских групп, нам не по пути", - добавила ly_sytsia.
"Как говорят, земля бетоном, Яна", - написал m.tsyusmak.
Были и те, кто девушку поддержал.
"Забавно читать комменты от зомбаков, которые вдруг решили, что Яна не имеет права поддержать Little Big", - написала bana.n.a.
Певица ограничила возможность комментировать пост.
Ранее сообщалось, что певица Maruv матом ответила на критику украинцев из-за 23 Февраля. В День защитника Отечества артистка поздравила мужчин с праздником и подверглась нападкам соотечественников в соцсетях.
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