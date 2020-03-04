"Как можно поддерживать москалей?" Украинскую певицу затравили в соцсетях из-за Little Big

В Instagram певица опубликовала пост в поддержку российского коллектива, который в этом году отправится на Евровидение. По словам Шемаевой, Little Big - главные претенденты на победу в конкурсе.

Однако не все украинцы с ней согласились. Некоторых возмутило то, что девушка поддерживает российскую музыкальную группу.

Соотечественники обвинили певицу в предательстве и пожелали ей смерти, сообщает "Страна.ua".

"Как можно поддерживать москалей", - написал slobozhaniuk.

"Отписываюсь из-за этого поста... С теми, кто фанатеет от российских групп, нам не по пути", - добавила ly_sytsia.

"Как говорят, земля бетоном, Яна", - написал m.tsyusmak.

Были и те, кто девушку поддержал.

"Забавно читать комменты от зомбаков, которые вдруг решили, что Яна не имеет права поддержать Little Big", - написала bana.n.a.

Певица ограничила возможность комментировать пост.

Ранее сообщалось, что певица Maruv матом ответила на критику украинцев из-за 23 Февраля. В День защитника Отечества артистка поздравила мужчин с праздником и подверглась нападкам соотечественников в соцсетях.