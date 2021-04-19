"Как много рабов у вас на ранчо?": Русские пранкеры поставили в неловкое положение сенатора США

Пранкеры Вован и Лексус позвонили сенатору США Бену Кардину, представившись главой МИД Франции и вице-спикером ПАСЕ от Украины. Они поставили политика в неловкое положение, задав вопросы про рабов и санкции в отношении Елизаветы II.

В телефонном разговоре с сенатором США Беном Кардином пранкеры Вован и Лексус поставили его в неловкое положение. Они представились главой МИД Франции и вице-спикером ПАСЕ от Украины, предложив Вашингтону ввести санкции против британской королевы Елизаветы II из-за интервью Меган Маркл - пранкеры объяснили, что у Её Величества могут быть "рабы из колоний".

Кроме того, Вован и Лексус выразили обеспокоенность, что предприниматель Евгений Пригожин, который находится под санкциями США, ездит по Европе по поддельным документам, прикидываясь музыкальным продюсером (Иосифом Пригожиным).

"Было бы прекрасно поймать Пригожина там и арестовать. А эта награда могла бы помочь мне и российской оппозиции в борьбе с режимом Путина", - сказал русский пранкер от лица французского министра.

Затем сенатору задали неудобный вопрос про "рабов на ранчо в штате Мэриленд" - и сколько раз он вставал на колени перед темнокожими в знак солидарности.

"Может, вы расист? Может, вы расист? Вы белый мужчина!.. Как много рабов у вас на ранчо в Мэриленде?", - обратились пранкеры к Кардину.

Он в замешательстве отметил, что это нелепый вопрос, на который они уже знают ответ.