"Как метеорит, как огненный шар": Западные СМИ в панике от испытаний российского "Авангарда"

Западные СМИ обсуждают успешные испытания "Авангарда". Гиперзвуковой комплекс сравнивают с метеоритом и признают, что защиты у Запада от него нет. "Как метеорит, как огненный шар", - пишет об "Авангарде" Military Watch Magazine.

На испытаниях 26 декабря гиперзвуковой комплекс "Авангард" успешно взорвал не только учебные цели, но и седалища многих западных журналистов. Не прошло и дня, как в прессе появились панические статьи о новейшем российском оружии.

Журналист Washington Examiner Том Роган, призывавший Украину взорвать Крымский мост, сменил воинственный настрой, и уже пишет о том, что американцы должны всерьёз опасаться гиперзвукового оружия России, так как защиты от него у США нет. Роган пишет, что уже в 2020 году Москва и Пекин могут атаковать неядерными гиперзвуковыми ракетами любые американские военные объекты, и Вашингтон ничего не сможет с этим сделать.

"Программа по созданию "Авангарда" действительно производит большое впечатление, потому что этот комплекс превосходит любую гиперзвуковую систему американской армии", - подчеркивается в статье.

Журнал The National Interest также не остался в стороне и выпустил собственный материал под названием: "Почему Америка должна бояться нового авангардного гиперзвукового оружия России: "У нас нет никакой защиты". Автор статьи отмечает, что мартовское послание президента России Владимира Путина, на котором он презентовал новейшее оружие страны, многие на Западе сочли блефом, однако испытания "Авангарда" доказывают, что российский лидер не шутил.

"У нас нет никакой защиты против такого оружия", - цитирует издание генерала ВВС США Джона Хайтена.

К таким же неутешительным для Запада выводам приходит и портал Military Watch Magazine. В специальном материале журналисты сравнивают "Авангард" с метеоритом и всеуничтожающим "огненным шаром". Сообщается, что современные системы ПРО не способны остановить снаряды, двигающиеся быстрее скорости 5 Маха. Российский гиперзвуковой комплекс, по примерным оценкам, развивает скорость от 20 до 25 Маха.