"Как люди скажут своё слово": Путин назвал мнение народа решающим для внесения поправок в Конституцию

Глава государства Владимир Путин указал, что мнение народа будет определяющим для окончательного принятия изменений в Конституцию России. Он отметил, что от того, как именно отреагируют люди, будет зависеть его решение.

"После того как люди скажут свое слово", будет принято финальное решение, указал он.

Нужно, чтобы граждане нашей страны фактически и были той окончательной инстанцией, которая или принимает этот закон о поправках или отклоняет его, - сказал он на встрече с представителями общественности.

Путин также указал, что может не подписать поправки к Конституции, если их не поддержат граждане на общероссийском голосовании.

Перед вторым чтением в Госдуме о принятии поправок в рабочей группе продолжаются обсуждения о необходимости и других изменений, помимо ранее предложенных президентом, в Основной закон страны. Сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении корректировок в Основной закон Андрей Клишас поддержал закрепление в преамбуле Конституции пункта о защите семейных ценностей.

В разговоре с Царьградом Клишас подчеркнул, что положительно относится к предложениям об укреплении семейных ценностей, озвученным замглавы ВРНС Константином Малофеевым.

Ранее заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора Константин Малофеев озвучил поправки, которые необходимо внести в преамбулу Конституции Российской Федерации.

Чтобы сменить "Конституцию русской трагедии" на "Конституцию русской мечты", по его мнению, необходимо следующее: внести пункт о традиционных нравственных ценностях; утвердить понятие "русский"; заявить о единой культуре; определить, что под семьёй понимается союз мужчины и женщины; сделать акцент на многодетности и приумножении населения; подчеркнуть, что воспитание молодого поколения является обязанностью государства; добавить про веру в Бога, добро и справедливость; постановить, что Россия является историческим правопреемником Российской Империи.

В деталях о поправках в преамбулу Конституции - таких, какие бы объединили нас, с позиции Константина Малофеева, Царьград рассказывает здесь. Мнения об изменении Конституции мы собираем в специальном разделе.