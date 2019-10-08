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"Как любой нормальный родитель": Шарлиз Терон превращает приемного сына в "принцессу"

08 октября 2019, 19:54  •  109 • В мире
Американская актриса Шарлиз Терон прогулялась с семилетним приемным сыном Джексоном, одетым в розовые девчачьи платья. Как призналась голливудская дива, она поступает "как любой нормальный родитель", превращая семилетнего мальчика в "принцессу".
Таблоид Daily Mail сообщает, что голливудская актриса Шарлиз Терон планомерно делает из своего приемного семилетнего сына "принцессу". То наряжает его в женский купальник, то в пышные розовые юбки или платья. В таком виде актриса выводит ребенка на улицу.
Более того, в ответ на критику кинозвезда заявила, что ее сын на самом деле - это девочка.
"Он посмотрел на меня, когда ему было всего три года, и сказал: "Я не мальчик", - цитирует издание Терон. - Теперь у меня есть две прекрасные дочери".
Актриса уверена, что ведет себя "как любой нормальный родитель".

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