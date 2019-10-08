"Как любой нормальный родитель": Шарлиз Терон превращает приемного сына в "принцессу"

Таблоид Daily Mail сообщает, что голливудская актриса Шарлиз Терон планомерно делает из своего приемного семилетнего сына "принцессу". То наряжает его в женский купальник, то в пышные розовые юбки или платья. В таком виде актриса выводит ребенка на улицу.

Более того, в ответ на критику кинозвезда заявила, что ее сын на самом деле - это девочка.

"Он посмотрел на меня, когда ему было всего три года, и сказал: "Я не мальчик", - цитирует издание Терон. - Теперь у меня есть две прекрасные дочери".

Актриса уверена, что ведет себя "как любой нормальный родитель".