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"Как латыши в сибирских ссылках": Гаспарян оценил предложение властей Латвии для русских детей

02 февраля 2019, 13:39  •  129 • Политика
Публицист Армен Гаспарян оценил предложение Министерства образования Латвии для русских детей, которым предложили учиться на русском языке на тех же условиях, как некогда латышам в сибирских ссылках.
В Латвии русским детям, как представителям нацменьшинств, предложили собираться в воскресных школах, чтобы изучать русский язык и литературу и другие предметы на родном языке, заявила министр образования и науки страны Илга Шуплинска.
По ее мнению, русскому населению страны следует создавать те же условия, что были у латышей, во время Великой Отечественной войны сосланных в Сибирь.
По ее словам, латышские дети не утратили свою национальную идентичность в сибирской ссылке. Министр также категорически отказалась ставить себя на место русскоязычных жителей Латвии, предложив вместо этого постоянно думать о том, как чувствовали себя сосланные латыши.
"Новости демократии", - оценил предложение Шуплински публицист Армен Гаспарян. "Т.е. министр приравняла власти одной из стран Евросоюза к ужасной, тоталитарной, осуждаемой всеми думающими, креативно мыслящими людьми Свободного Мира тирании Сталина? Чота ржу", - откликнулся один из его подписчиков в твиттере.
"Удивительно, что в землянках собираться не предложила", - заметил в свою очередь журналист Михаил Шахназаров.
Удивительно, что в землянках собираться не предложилаhttps://t.co/27ZNwwSO3a
— Михаил Шахназаров (@Shakhnazaroff) 1 февраля 2019 г.
Ранее сообщалось, что в латышском городе Лиепая регулярно стали происходить драки между учениками латышских и русских школ. Отмечается, что полицейским удалось предотвратить несколько планировавшихся драк между школьниками, однако накал страстей продолжает расти. По информации портала, подростки всё-таки подрались между собой. В результате побоища пострадало несколько школьников.

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