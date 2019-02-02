"Как латыши в сибирских ссылках": Гаспарян оценил предложение властей Латвии для русских детей

Публицист Армен Гаспарян оценил предложение Министерства образования Латвии для русских детей, которым предложили учиться на русском языке на тех же условиях, как некогда латышам в сибирских ссылках.

В Латвии русским детям, как представителям нацменьшинств, предложили собираться в воскресных школах, чтобы изучать русский язык и литературу и другие предметы на родном языке, заявила министр образования и науки страны Илга Шуплинска.

По ее мнению, русскому населению страны следует создавать те же условия, что были у латышей, во время Великой Отечественной войны сосланных в Сибирь.

По ее словам, латышские дети не утратили свою национальную идентичность в сибирской ссылке. Министр также категорически отказалась ставить себя на место русскоязычных жителей Латвии, предложив вместо этого постоянно думать о том, как чувствовали себя сосланные латыши.

"Новости демократии", - оценил предложение Шуплински публицист Армен Гаспарян. "Т.е. министр приравняла власти одной из стран Евросоюза к ужасной, тоталитарной, осуждаемой всеми думающими, креативно мыслящими людьми Свободного Мира тирании Сталина? Чота ржу", - откликнулся один из его подписчиков в твиттере.

"Удивительно, что в землянках собираться не предложила", - заметил в свою очередь журналист Михаил Шахназаров.

Удивительно, что в землянках собираться не предложилаhttps://t.co/27ZNwwSO3a — Михаил Шахназаров (@Shakhnazaroff) 1 февраля 2019 г.

Ранее сообщалось, что в латышском городе Лиепая регулярно стали происходить драки между учениками латышских и русских школ. Отмечается, что полицейским удалось предотвратить несколько планировавшихся драк между школьниками, однако накал страстей продолжает расти. По информации портала, подростки всё-таки подрались между собой. В результате побоища пострадало несколько школьников.