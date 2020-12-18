"Как коронавирус скажется на власти Путина". В заметку о Навальном уместили и вакцину, и преемника

Накануне президент России Владимир Путин подвёл итоги года в рамках большой пресс-конференции, которая длилась 4,5 часа. Задать свой вопрос могли и журналисты, и простые жители России, поскольку событие было совмещено с форматом прямой линии. Присутствовала и иностранная пресса, однако поговорить с Путиным успели лишь американский и исландский журналисты. Впрочем, отчёты о событии появились на страницах большинства мировых СМИ, в том числе британских.

Будто в унисон, британская пресса вынесла на первые полосы ответ Путина на вопрос об отравлении основателя ФБК Алексея Навального. Комментарии об инциденте уже были, Путин же высказывался по следам очередного витка информационной войны. Говорил о фильме, снятом командой Навального с обвинением в адрес сотрудников ФСБ. Из ролика выходит, что сотрудники ФСБ три года пытались отравить Навального, предприняли несколько попыток, в том числе атаковав "Новичком" его супругу, но... ничего не произошло.

Владимир Путин, даже не вдаваясь в эти нестыковки с не убивающим никого смертельно опасным веществом "Новичок", отметил, что так называемое расследование Навального - это просто легализация информации спецслужб США. В Telegraph, рассказывая об ответе, заявили, что Путин отрицает обвинения в участии властей в отравлении, а также привели цитату президента России в своём варианте: "Если бы российское государство захотело устранить лидера российской оппозиции, он был бы мёртв". В The Times вынесли ту же цитату в несколько изменённом виде в заголовок материала и заявили, что поймали российские власти на противоречии. Уяснить противоречие невозможно. В The Guardian привели чуть более детальный анализ сказанного, уместив, в отличие от коллег, и ответы о русской вакцине от коронавируса, но также в политизированной подаче. Например, через вопрос "как коронавирус скажется на власти Путина".

"Российский лидер признался, что сам пока не прививался новой вакциной отечественного производства, потому что она не рекомендована людям старше 65 лет", - отмечают журналисты, добавляя, что с прессой и волонтёрами Путин общался из своей резиденции в Ново-Огарёво.

Кстати, никто из представителей британской прессы не рискнул повторить тезис Алексея Навального о том, что Путин признался в его отравлении. Вероятно, потому что журналисты издания понимают, что будут нести ответственность за искажение фактов.