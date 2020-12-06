"Как хотите, но..." Политолога озадачил "залп" Чубайса

Анатолий Чубайс, назначенный в пятницу спецпредставителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сегодня произвёл символический выстрел в Петербурге. Об этом он сам рассказал на своей странице в Facebook.

В ознаменование начала новой миссии ровно в 12.00 совершил выстрел из гаубицы Д30 на Петропавловской крепости!

- сообщил Чубайс. Он добавил, что от такого выстрела нет вредного воздействия на климат и отрицательных экологических последствий.



Фото: скриншот www.facebook.com/anatoly.chubays Фото: скриншот www.facebook.com/anatoly.chubays

Этот поступок бывшего главы "Роснано" озадачил политолога Марата Баширова. В "залпе" Чубайса эксперт усмотрел явный намёк: "Как хотите, но в данном случае он объявил войну. Вопрос - кому?"

Баширов в своём Telegram-канале "Политджойстик" отметил, что Анатолий Чубайс всегда был склонен к символизму и "публичным намёкам", поэтому за его сегодняшним действием наверняка что-то стоит.

У комментаторов в соцсетях возникли и другие вопросы к новому спецпредставителю президента:

"Анатолий Борисович, а у Вас есть разрешение на владение/эксплуатацию огнестрельного оружия калибром свыше 100 мм? А то могут Вас наказать прям в начале новой карьеры", - предупреждают они.

Кое-кого интересует: "Вы стреляли по Зимнему или в сторону Смольного?"

"Надеюсь, в сторону Америки?" - высказал версию один из фолловеров Чубайса.