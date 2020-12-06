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"Как хотите, но..." Политолога озадачил "залп" Чубайса
06 декабря 2020, 23:40 • 56 • Политика
Пару часов назад Анатолий Чубайс символически отметил "начало новой миссии" и дал выстрел из пушки в Петропавловской крепости. Этот "залп" озадачил политолога Марата Баширова: "Как хотите, но...".
Анатолий Чубайс, назначенный в пятницу спецпредставителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сегодня произвёл символический выстрел в Петербурге. Об этом он сам рассказал на своей странице в Facebook.
- сообщил Чубайс. Он добавил, что от такого выстрела нет вредного воздействия на климат и отрицательных экологических последствий.
Фото: скриншот www.facebook.com/anatoly.chubays
Этот поступок бывшего главы "Роснано" озадачил политолога Марата Баширова. В "залпе" Чубайса эксперт усмотрел явный намёк: "Как хотите, но в данном случае он объявил войну. Вопрос - кому?"
Баширов в своём Telegram-канале "Политджойстик" отметил, что Анатолий Чубайс всегда был склонен к символизму и "публичным намёкам", поэтому за его сегодняшним действием наверняка что-то стоит.
У комментаторов в соцсетях возникли и другие вопросы к новому спецпредставителю президента:
"Анатолий Борисович, а у Вас есть разрешение на владение/эксплуатацию огнестрельного оружия калибром свыше 100 мм? А то могут Вас наказать прям в начале новой карьеры", - предупреждают они.
Кое-кого интересует: "Вы стреляли по Зимнему или в сторону Смольного?"
"Надеюсь, в сторону Америки?" - высказал версию один из фолловеров Чубайса.
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