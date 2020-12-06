Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Крым откуда не ждали. Украину снова лишают земель, и Россию обвинить не получитс...
Могли ли турки вскрыть русские С-400? Военный эксперт ответил однозначно: "...
"Не стоит этого делать ни вдесятером, ни даже ротой": Зачем украинцы п...
До срока «ультиматума» Зеленского Путину осталось 5 дней: на Украине ведут обрат...
Главная / Политика

"Как хотите, но..." Политолога озадачил "залп" Чубайса

06 декабря 2020, 23:40  •  56 • Политика
Пару часов назад Анатолий Чубайс символически отметил "начало новой миссии" и дал выстрел из пушки в Петропавловской крепости. Этот "залп" озадачил политолога Марата Баширова: "Как хотите, но...".
Анатолий Чубайс, назначенный в пятницу спецпредставителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сегодня произвёл символический выстрел в Петербурге. Об этом он сам рассказал на своей странице в Facebook.
В ознаменование начала новой миссии ровно в 12.00 совершил выстрел из гаубицы Д30 на Петропавловской крепости!
- сообщил Чубайс. Он добавил, что от такого выстрела нет вредного воздействия на климат и отрицательных экологических последствий.

Фото: скриншот www.facebook.com/anatoly.chubays
Этот поступок бывшего главы "Роснано" озадачил политолога Марата Баширова. В "залпе" Чубайса эксперт усмотрел явный намёк: "Как хотите, но в данном случае он объявил войну. Вопрос - кому?"
Баширов в своём Telegram-канале "Политджойстик" отметил, что Анатолий Чубайс всегда был склонен к символизму и "публичным намёкам", поэтому за его сегодняшним действием наверняка что-то стоит.
У комментаторов в соцсетях возникли и другие вопросы к новому спецпредставителю президента:
"Анатолий Борисович, а у Вас есть разрешение на владение/эксплуатацию огнестрельного оружия калибром свыше 100 мм? А то могут Вас наказать прям в начале новой карьеры", - предупреждают они.
Кое-кого интересует: "Вы стреляли по Зимнему или в сторону Смольного?"
"Надеюсь, в сторону Америки?" - высказал версию один из фолловеров Чубайса.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



56
Источник
Похожие новости
06 декабря 2020, 02:35
Крым откуда не ждали. Украину снова лишают земель, и Россию обвинить не получится
06 декабря 2020, 11:45
Время есть до Нового года: Киев предъявил Москве ультиматум
06 декабря 2020, 02:35
Не провокация, но..: Эксперт объяснил попытку прорыва границы России с Украины
06 декабря 2020, 13:35
Соловья посадили в клетку. Задержание одиозного профессора попало на видео: "До слёз"
06 декабря 2020, 04:25
Где и как будут применяться морские беспилотники Путина
06 декабря 2020, 17:15
Силовой вариант захвата Донбасса? Пушков рассказал о сценарии и глобальной ошибке
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 декабря 2020, 14:25
Бунт "политического самоубийцы": Разошедшуюся Санду остудили сами молдаване
01 декабря 2020, 06:10
Шойгу подсказали, кого ещё пора остудить за разговоры с Россией "с позиции силы"
01 декабря 2020, 00:40
"Гнать русских - это как выдернуть чеку из гранаты": Санду пообещали "красный от крови" Днестр
03 декабря 2020, 09:30
Киев предупредили о последствиях "блицкрига" в Донбассе: "Церемониться больше никто не будет"
01 декабря 2020, 02:30
"Это нечестно, несправедливо!": Санду не смогла договориться с Россией по газу "на этом берегу"
04 декабря 2020, 10:15
Лукашенко нашли единственно возможного преемника
30 ноября 2020, 17:20
Русские пришли в восторг после отповеди Шойгу немцам: "Слова, достойные министра обороны России"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.