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"Как изысканно, Никита Сергеевич. Блеск!": Шафран оценила ответ Михалкова хакерам

02 октября 2020, 21:25  •  117 • Политика
Известная российская журналистка Анна Шафран оценила ответ Никиты Михалкова хакерам, которые взломали сайт "Бесогона": "Как изысканно, Никита Сергеевич. Блеск!".
Так она прокомментировала видео, которое записал режиссёр 2 октября. В пятницу в эфир должен был выйти новый выпуск "Бесогона" - "Парад мышей". Однако этого не произошло, поскольку неизвестные хакеры взломали сайт "Бесогона" и удалили все выпуски.
Перед этим, по словам Михалкова, в интернете против него была развёрнута целая информационная кампания, в ходе которой медиаресурсы вбрасывали различные фейки об авторе "Бесогона".
Режиссёр предположил, что за этой атакой и последующим взломом сайта может стоять президент США Дональд Трамп, поскольку именно он являлся главным героем последних выпусков. Михалков также в шутку предложил зрителям подумать над сокращением названия программы, следуя новой моде. Назвать её "Бес" или "Гон".
Шафран похвалила режиссёра за его смелость и несгибаемость.
Размышляя о том, кому же это выгодно, он однозначно пришёл к выводу: конечно, Трампу! Как изысканно! Никита Сергеевич, блеск! - пишет она в Telegram.
Скриншот:Telegram/Шафран
Напомним, что в конце сентября Михалков анонсировал новый выпуск своей передачи "Бесогон", который получил название "Парад мышей". В нём он обещал порассуждать на тему того, как "толерантная" Европа отказывается от собственной культуры, что значат антироссийские резолюции в Европарламенте и с чем связана недавняя информационная атака на "Бесогон". Видео должно было выйти в эфир 2 октября.

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