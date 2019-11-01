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"Как изобразить проигрыш победой и не застрелиться": Die Welt нашла "украинскую выгоду" в строительстве "Северного потока - 2"
01 ноября 2019, 09:24 • 267 • Политика
В США признали невозможность воспрепятствовать завершению строительства "Северного потока - 2": газопровод уже построен на 80%, а у России есть все возможности полностью завершить проект в ближайшее время. Помешать в этом не смогут даже санкции, которые пытался использовать Вашингтон. Тем не менее немецкий журналист пытается "доказать на пальцах", что главными бенефициантами от строительства "Северного потока - 2" станут Украина и США, а вовсе не Россия. "Как изобразить проигрыш победой и не застрелиться", - комментируют пользователи Сети.
То, что борьба против "Северного потока - 2" оказалась безуспешной, признал в ходе слушаний в комитете сената по иностранным делам замгоссекретаря США Джон Салливан. По его словам, уже само завершение "Северного потока - 2" окажет негативное влияние на Украину, поскольку станет "серьёзным рычагом давления". Если Россия прекратит поставки газа транзитом через украинскую территорию, Киев "потеряет миллиарды".
При этом Джон Салливан напомнил сенаторам о том, что президент США - ярый противник строительства этого газопровода и пытался заставить партнёров по НАТО противостоять ему. Самое сильное давление оказывалось на Германию.
Заявление Салливана прозвучало вскоре после того, как из Копенгагена сообщили о своём одобрении строительства "Северного потока - 2". Дания стала последней страной, чьё разрешение требовалось для завершения всех работ по укладке трубопровода.
Тем не менее журналист немецкого издания Die Welt Даниэль Ветцель попытался в своём материале, опубликованном уже на следующий день после признания Салливана, доказать, что "выиграли от этой сложной ситуации всё равно Украина и США". В его понимании, именно это показали переговоры по транзиту газа через украинскую территорию.
По словам Ветцеля, "из-за отсутствия альтернатив у "Газпрома" украинская сторона получила более выгодные позиции в переговорах по соглашению на транзит газа".
Возможно, "позиции более выгодные", особенно если учесть, что в последнее время для Европы была самой большой головной болью позиция Киева на переговорах по пролонгации транзитного договора, на которых Украина пыталась хоть что-нибудь, да выторговать для себя, несмотря на угрозу остаться зимой без газа в то время, как европейские газохранилища в ожидании холодов уже забиты под завязку.
Несмотря на это немецкий журналист сообщает, что, хотя Дания и выдала разрешение на продолжение строительства газопровода через свои воды, на завершение строительства, по подсчётам Ветцеля, "потребуется ещё 100 дней, не меньше", то есть газопровод "не стал альтернативой транзита через Украину".
А это значит, делает неожиданный вывод журналист, что у Киева появилась возможность "добиться лучших условий" относительно сроков и цены транзита газа.
При этом немецкий журналист не упоминает о том, что "Газпром" и не собирался прокачивать весь объём поставляемого в Европу газа через "Северный поток - 2".
Почему немецкий журналист не захотел вспомнить, что "Газпром" никогда не перекачивал в Европу свой газ через украинский транзит, остаётся непонятным. Видимо, именно потому, что в этом случае он не смог бы доказать, что от строительства "Северного потока - 2" выиграли Украина и США".
"Статья о том, как дикую зраду превратить в лёгкую перемогу и не застрелиться", - с иронией прокомментировал публикацию немецкого журнала пользователь под ником USSR Enterprise.
"Два покупателя, которые выпрашивают скидку у продавца, утверждают, что обманули его. Смешно", - добавил NOM.
"Глупец! Что ж он молчит, что "Газпром" к норвежским берегам плавучий регазификатор подогнал на случай, если надо будет дополнительно газа поставить? Нам взаймы брать не надо, свои танкеры, регазификатор и газ", - напомнил HellenRash.
"Странный он какой-то - автор этой статьи. Им в Германию проводят газопровод, чтобы Россия с Германией торговала без посредников. А он заботится о посредниках-дармоедах - Украине и Польше. Транзит через которые только будет удорожать стоимость газа из России для Германии. Продавшийся США автор, информационный ресурс или с мозгами у них там не всё в порядке?" - удивился Zigor2016.
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