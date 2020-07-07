"Как и почему?": Делягин задал два главных вопроса чиновникам сферы культуры

Политолог и экономист Михаил Делягин задал российским чиновникам от сферы культуры два вопроса, связанных с балетом "Нуреев" скандального режиссёра Кирилла Серебренникова. Вопросы были опубликованы на странице эксперта в соцсети Twitter.

Прежде всего Делягина интересует, каким образом явным вырожденцам удалось так крепко зацепиться и за российскую сцену, и за российский бюджет? Чтобы не быть голословным, эксперт опубликовал один из кадров балета "Нуреев". На нём мужчина без штанов запрыгнул на стол и крутит перед зрителями голым задом. Всё это происходит в декорациях светской вечеринки.

Почему российские чиновники вынуждены делать вид, что им нравится смотреть на паскудное глумление над русской культурой? - интересуется Делягин в Twitter. Интеллект многих чиновников сформирован подворотней. Поэтому их культура - это "Мурка", порнуха и "Дом-2". И вот эту свою культуру чиновники своей властью насаждают всему российскому обществу много лет, - пишет в комментариях Сергей Орлов @OsiOsilab. Это оплачивается щедро и не иначе как чьё-то лобби, - отмечает Александр @insider59.

Напомним, что недавно состоялся суд над Кириллом Серебренниковым за растрату государственных средств. Однако скандальный режиссер отделался условным сроком и штрафом.