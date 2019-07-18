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"Как это объяснить? Никак!": На Валааме в монастыре Путину и Лукашенко показали замироточившую икону Божьей Матери

18 июля 2019, 05:24  •  21 • Политика
Президенты России и Белоруссии в среду, 17 июля, посетили Валаам. Для Александра Лукашенко это была первая поездка на Валаамский архипелаг. Программа посещения была очень насыщенной. В Всехсвятском скиту лидерам двух стран Епископ Троицкий показал чудотворную икону Божьей Матери, которая замироточила. "Как это объяснить? Никак!", - сказал он.
На Валаам Владимир Путин и Александр Лукашенко прилетели на вертолете, а в монастыре их встречали монахи с букетами роз в руках. Вместе с президентом Белоруссии приехал и его младший сын Николай. Лукашенко, отметив, что это его первое посещение обители, подчеркнул, что очень рад побывать здесь "в окружении своего друга" – президента России.
Путин и Лукашенко сначала посетили службу в в Спасо-Преображенском Валаамском мужском монастыре, затем осмотрели экспозицию монастырского музея, посетили скит во имя Всех Святых – самый большой из всех, расположенных на Валааме, а также часовню Царственных Страстотерпцев.
Здесь высоким гостям показали замироточившую чудотворную икону Божьей Матери. По его словам, струйки миро потекли прямо за стеклом, рядом с сердцем Богоматери.
"Потекли такие струйки миро, по-моему, даже немножечко что-то остались, какие-то капельки. Вот как это объяснить? Никак", - сказал епископ Троицкий, наместник Спасо-Преображенского Валаамского монастыря Панкратий.
«Вот здесь потекли струйки. Как это объяснить? Никак!»: Путину и Лукашенко показали на Валааме мироточащую чудотворную икону Божьей Матери pic.twitter.com/ErAXs60eAl
— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) July 17, 2019
Поездка глав государства была короткой, уже вечером они вернулись обратно в Петербург, где провели переговоры и приняли участие в Форуме регионов. Эксперты ожидают, что на данной встрече определится судьба Союзного государства России и Белоруссии.

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