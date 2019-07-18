"Как это объяснить? Никак!": На Валааме в монастыре Путину и Лукашенко показали замироточившую икону Божьей Матери

На Валаам Владимир Путин и Александр Лукашенко прилетели на вертолете, а в монастыре их встречали монахи с букетами роз в руках. Вместе с президентом Белоруссии приехал и его младший сын Николай. Лукашенко, отметив, что это его первое посещение обители, подчеркнул, что очень рад побывать здесь "в окружении своего друга" – президента России.

Путин и Лукашенко сначала посетили службу в в Спасо-Преображенском Валаамском мужском монастыре, затем осмотрели экспозицию монастырского музея, посетили скит во имя Всех Святых – самый большой из всех, расположенных на Валааме, а также часовню Царственных Страстотерпцев.

Здесь высоким гостям показали замироточившую чудотворную икону Божьей Матери. По его словам, струйки миро потекли прямо за стеклом, рядом с сердцем Богоматери.

"Потекли такие струйки миро, по-моему, даже немножечко что-то остались, какие-то капельки. Вот как это объяснить? Никак", - сказал епископ Троицкий, наместник Спасо-Преображенского Валаамского монастыря Панкратий.

«Вот здесь потекли струйки. Как это объяснить? Никак!»: Путину и Лукашенко показали на Валааме мироточащую чудотворную икону Божьей Матери pic.twitter.com/ErAXs60eAl — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) July 17, 2019

Поездка глав государства была короткой, уже вечером они вернулись обратно в Петербург, где провели переговоры и приняли участие в Форуме регионов. Эксперты ожидают, что на данной встрече определится судьба Союзного государства России и Белоруссии.