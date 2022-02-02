"Как это называется?": Президент Хорватии оскорбил Британию, говоря об Украине

Президент Хорватии Зоран Миланович оскорбил Великобританию, говоря о её политике в отношении Украины. "Я даже не знаю, как это называется", - возмутился политик.

Миланович жёстко раскритиковал власти Великобритании, которые открыто подталкивают Украину к войне с Россией. Лондон начал поставки оружия и военной техники на Украину, а накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал, что украинцы будут драться "до последней капли крови".

При этом, говоря о британской политике, президент Хорватии уничижительно отозвался о Соединённом Королевстве, назвав его "второстепенной державой". Миланович подчеркнул, что такой статус Великобритания получила после своего выхода из Евросоюза.

Вводят Украину в заблуждение, подстрекают её и держат в заложниках отношений между Великобританией, ставшей второстепенной державой, и Вашингтоном. Я даже не знаю, как это называется,

- отметил глава государства.

Это уже не первое критическое высказывание Милановича в адрес западных стран на фоне обострения ситуации вокруг Украины. Ранее президент Хорватии заявил, что Загреб отзовёт свои войска из НАТО, если альянс разожжёт войну на Украине. После этого украинцы внесли политика в базу данных украинского сайта "Миротворец", который публикует незаконно собранные личные данные "врагов Украины".