"Как эти уроды надоели!": Экс-депутат рады Фарион обвинила евреев в голодоморе и захвате власти

На своей странице в Facebook Фарион разразилась гневными и оскорбительными высказываниями в адрес евреев из-за отказа организации Яд ва-Шем (мемориал Холокоста, увековечивающий память о евреях) признать украинского митрополита Греко-католической Церкви Андрея (Шептицкого) "праведником мира".

"Как эти уроды надоели! Организовали нам голодомор, сейчас руками бесноватой черни захватили власть и ещё пихают свои грязные лапы к нашим выдающимся личностям", - написала Фарион, прикрепив ответ еврейской организации.

В нём отмечается, что Шептицкому нельзя присвоить такое звание за спасение небольшого количества евреев, так как он приветствовал вторжение Гитлера в СССР, которое привело к гибели сотен тысяч евреев.

Митрополит Андрей (Шептицкий) (1865-1944) был украинским националистом, вел антироссийскую деятельность, выступал за независимую Украину, поддерживал связи с Украинской повстанческой армией, воевавшей на стороне нацистов (УПА, запрещена в РФ. - Ред.).

Усматривает ли украинское законодательство в заявлении Фарион экстремизм и разжигание национальной розни, не уточняется.