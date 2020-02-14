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"Как эти уроды надоели!": Экс-депутат рады Фарион обвинила евреев в голодоморе и захвате власти
14 февраля 2020, 01:24 • 77 • В мире
Экс-депутат Верховной рады и председатель националистической украинской партии "Свобода" Ирина Фарион обвинила евреев в голодоморе и захвате власти. Возмущение политика вызывал отказ Яд ва-Шем признавать митрополита Шептицкого праведником мира.
На своей странице в Facebook Фарион разразилась гневными и оскорбительными высказываниями в адрес евреев из-за отказа организации Яд ва-Шем (мемориал Холокоста, увековечивающий память о евреях) признать украинского митрополита Греко-католической Церкви Андрея (Шептицкого) "праведником мира".
"Как эти уроды надоели! Организовали нам голодомор, сейчас руками бесноватой черни захватили власть и ещё пихают свои грязные лапы к нашим выдающимся личностям", - написала Фарион, прикрепив ответ еврейской организации.
В нём отмечается, что Шептицкому нельзя присвоить такое звание за спасение небольшого количества евреев, так как он приветствовал вторжение Гитлера в СССР, которое привело к гибели сотен тысяч евреев.
Митрополит Андрей (Шептицкий) (1865-1944) был украинским националистом, вел антироссийскую деятельность, выступал за независимую Украину, поддерживал связи с Украинской повстанческой армией, воевавшей на стороне нацистов (УПА, запрещена в РФ. - Ред.).
Усматривает ли украинское законодательство в заявлении Фарион экстремизм и разжигание национальной розни, не уточняется.
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