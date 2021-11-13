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"Как далеко зайдём?": США не должны защищать Украину - американский эксперт
13 ноября 2021, 22:35 • 193 • Политика
Американский эксперт уверен, что США не должны защищать Украину. По его словам, заигравшийся в геополитику Вашингтон рискует развязать Третью мировую войну: "Как далеко мы зайдём в поддержке Киева?".
Такое мнение высказал обозреватель портала 19FortyFive, рассуждая о сложившемся противостоянии между Западом и Россией из-за Украины. По его словам, если американские и европейские политики не перестанут руководствоваться гордыней и эмоциями, то их попытки использовать Украину против России могут привести к самой настоящей войне. А учитывая, что Россия - ядерная держава, то эта война рискует стать последней в человеческой истории.
Журналист уверен, что США должны руководствоваться в первую очередь здравым смыслом и личными интересами. А война с Россией в эти интересы точно не входит.
- отметил он.
Автор статьи отметил, что Украина не является членом НАТО и поэтому не обладает гарантиями безопасности. И США должны проследить, чтобы она этих гарантий не получила, ведь в противном случае Киев может втянуть альянс в открытое вооружённое противостояние с Россией.
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