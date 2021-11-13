"Как далеко зайдём?": США не должны защищать Украину - американский эксперт

Американский эксперт уверен, что США не должны защищать Украину. По его словам, заигравшийся в геополитику Вашингтон рискует развязать Третью мировую войну: "Как далеко мы зайдём в поддержке Киева?".

Такое мнение высказал обозреватель портала 19FortyFive, рассуждая о сложившемся противостоянии между Западом и Россией из-за Украины. По его словам, если американские и европейские политики не перестанут руководствоваться гордыней и эмоциями, то их попытки использовать Украину против России могут привести к самой настоящей войне. А учитывая, что Россия - ядерная держава, то эта война рискует стать последней в человеческой истории.

Журналист уверен, что США должны руководствоваться в первую очередь здравым смыслом и личными интересами. А война с Россией в эти интересы точно не входит.

При рассмотрении вопроса, насколько далеко США должны зайти в поддержке Киева, нужно исходить из защиты интересов нашей страны,

- отметил он.

Автор статьи отметил, что Украина не является членом НАТО и поэтому не обладает гарантиями безопасности. И США должны проследить, чтобы она этих гарантий не получила, ведь в противном случае Киев может втянуть альянс в открытое вооружённое противостояние с Россией.