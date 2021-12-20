Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Пророчество депутата Рады сбылось за 7 часов: Зачем Порошенко бежал с Украины
«Такую деградацию государства сложно представить»: Глава украинской разведки и с...
В НАТО поставили России двойной ультиматум
Америка сеет безумие: Сенсационное пророчество облетело мир
Главная / Политика

"Как черепаха без панциря": Киевский эксперт предсказал Украине печальную участь

20 декабря 2021, 01:00  •  110 • Политика
Киевский эксперт Алексей Кущ предсказал Украине печальную участь и объяснил, почему она никогда не станет для США "второй Польшей". "Как черепаха без панциря", - привёл сравнение автор публикации.
По мнению Алексея Куща, все государства в мире можно разделить на три категории: страны-стратеги, страны-прокси и территории-импланты. На данный момент на планете существует ряд группировок. "Синоцентричный мир" представлен Китаем, Мьянмой, Ираном, Эфиопией, Северной Кореей, Афганистаном, Пакистаном и ещё некоторыми государствами Африки.
К "Большой России" эксперт отнёс собственно саму Россию, Белоруссию, Сирию, Южную Осетию, Приднестровье, Армению, Таджикистан, Абхазию, Донецкую и Луганскую народные республики. Обе эти группировки - ключевые внешние вызовы для США.
Есть ещё два блока, которые для Штатов врагами не являются. Их автор статьи определяет как ненадёжных союзников. "Арабский мир" - это Египет, Саудовская Аравия и ОАЭ. В "Тюркский союз" входят Турция, Туркменистан, Киргизстан, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан.
Кущ отметил, что внешняя политика Украины строилась на желании стать для Соединённых Штатов "второй Польшей", то есть оказаться среди стран-стратегов. Только вот США оказалась не нужна "вторая Польша", так как первая уже есть. В итоге Незалежную превращают, пишет эксперт, в роль прокси-страны.
"Украина как черепаха без панциря выползла на оживлённую трассу. И ей бы в травку отползти, да высокие бордюры мешают", - привёл сравнение Кущ на страницах портала "Главред".
Он считает, что Украине уготована печальная участь - погибнуть "в первых актах пьесы".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



110
Источник
Похожие новости
19 декабря 2021, 17:25
Для Путина в Европе придумали персональное наказание. Русские ахнули: "Жестоко"
19 декабря 2021, 15:05
Столтенберг: Диалога с Россией не будет
19 декабря 2021, 20:55
Исход боя решили две секунды: Минобороны рассекретило детали спецоперации в Сирии
19 декабря 2021, 19:10
Идею России обсудят в НАТО. Германия тут же поставила рамки
19 декабря 2021, 15:05
Дипломат о выдаче Клюшина американцам: Охота на граждан России продолжается
19 декабря 2021, 19:10
Американские сенаторы устроили публичную перепалку из-за "Северного потока - 2"
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 декабря 2021, 20:55
Исход боя решили две секунды: Минобороны рассекретило детали спецоперации в Сирии
19 декабря 2021, 20:55
Замглавы МИД России указал на ключевой элемент в предложениях России по безопасности
19 декабря 2021, 22:00
«Выступает как ястреб»: в Совфеде ответили на отказ Столтенберга от конференции с Рос...
19 декабря 2021, 22:05
Россия - энергетическая сверхдержава. А они просто замёрзнут... (Борис Первушин)
19 декабря 2021, 22:40
"Они должны сделать что-то": Трамп выставил счёт Китаю за COVID-19
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 декабря 2021, 05:25
"Будут спасать свои шкуры": Воин Донбасса указал на бесчестие офицеров ВСУ
14 декабря 2021, 04:25
Русский на Су-27 заставил француза понервничать: Видео манёвра разлетелось по миру
14 декабря 2021, 06:10
"Похороним пол-Украины": Генерал СБУ поспорил с Зеленским о танках на Красной площади
18 декабря 2021, 02:55
От новости о допросе до билета - четверть часа: Порошенко спешно покинул Украину
13 декабря 2021, 16:40
Путин не принял правила игры и привёл Байдена в бешенство
17 декабря 2021, 06:30
«Такую деградацию государства сложно представить»: Глава украинской разведки и скандальный экс-замминистра МВД живут вместе
16 декабря 2021, 09:30
Зеленский захотел добиться переговоров с Путиным с помощью "серьезнейшего инструмента"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.