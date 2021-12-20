"Как черепаха без панциря": Киевский эксперт предсказал Украине печальную участь

Киевский эксперт Алексей Кущ предсказал Украине печальную участь и объяснил, почему она никогда не станет для США "второй Польшей". "Как черепаха без панциря", - привёл сравнение автор публикации.

По мнению Алексея Куща, все государства в мире можно разделить на три категории: страны-стратеги, страны-прокси и территории-импланты. На данный момент на планете существует ряд группировок. "Синоцентричный мир" представлен Китаем, Мьянмой, Ираном, Эфиопией, Северной Кореей, Афганистаном, Пакистаном и ещё некоторыми государствами Африки.

К "Большой России" эксперт отнёс собственно саму Россию, Белоруссию, Сирию, Южную Осетию, Приднестровье, Армению, Таджикистан, Абхазию, Донецкую и Луганскую народные республики. Обе эти группировки - ключевые внешние вызовы для США.

Есть ещё два блока, которые для Штатов врагами не являются. Их автор статьи определяет как ненадёжных союзников. "Арабский мир" - это Египет, Саудовская Аравия и ОАЭ. В "Тюркский союз" входят Турция, Туркменистан, Киргизстан, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан.

Кущ отметил, что внешняя политика Украины строилась на желании стать для Соединённых Штатов "второй Польшей", то есть оказаться среди стран-стратегов. Только вот США оказалась не нужна "вторая Польша", так как первая уже есть. В итоге Незалежную превращают, пишет эксперт, в роль прокси-страны.

"Украина как черепаха без панциря выползла на оживлённую трассу. И ей бы в травку отползти, да высокие бордюры мешают", - привёл сравнение Кущ на страницах портала "Главред".

Он считает, что Украине уготована печальная участь - погибнуть "в первых актах пьесы".