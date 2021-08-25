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"Как бы в санкционные списки не внесли": Украинские комики отметили День независимости песней

25 августа 2021, 17:55  •  90 • Политика
Дуэт украинских комиков "Кролики" (Владимир Моисеенко и Владимир Данилец) ко Дню независимости страны исполнили кавер-версию песни русской группы "Чайф" "Какая боль". Блогер Colonel Cassad отметил, что как бы после этого комиков не внесли в санкционные списки страны.
Песня украинских комиков посвящена 30-летней истории независимости Украины. Общий тон повествования сводится к тому, что несмотря бесконечные перевороты и смену власти, жизнь на Украине лучше точно не стала. "Кролики" отметили, что украинцы предали своих дедов, а дети не простят нынешним поколениям их трусость. При этом каждого из президентов страны они представили как автора гола в ворота украинского народа. Виртуальный матч власть Украины выиграла у людей со счётом 6:0. Это даже больше, чем наколотила Аргентина в ворота Ямайки в оригинальной песне группы "Чайф".
Авторы признали, что всю страну "технично поделили на белых и чёрных, правых и левых". При этом они указали, что "такого не было даже на Ямайке". Большинство комментариев под роликом на YouTube оказались одобрительного характера.
Известный блогер Colonel Cassad иронично подчеркнул, что "никто в здравом уме не будет катить бочку на 6 отборных украинских президентов", и предположил, что за такое канал могут закрыть, а самих артистов внести в санкционные списки.

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