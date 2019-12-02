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"Как бы они к своим гражданам-то применяли бы": Поклонская на простом примере доказала, что Украина признала Крым российским

02 декабря 2019, 22:09  •  144 • Политика
Депутат Госдумы Наталья Поклонская ответила вслед за пресс-секретарем Дмитрием Песковым на попытки Зеленского поставить вновь вопрос о Крыме. Простым примером она показала в разговоре с Царьградом, что официальный Киев давно уже признал Крым российским.
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала попытку президента Украины Владимира Зеленского в очередной раз поставить вопрос о принадлежности Крыма на обсуждение. По её мнению, Украина признала Крым российским и смирилась с этим. Доказала она своё утверждение простым примером.
"Я другого мнения не имею. И, как сказал Дмитрий Сергеевич Песков, однозначно это то, что транслирует и говорит Владимир Владимирович Путин", - уточнила Поклонская, процитировав слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что "в Кремле считают невозможным обсуждение темы Крыма в любом международном формате".
"Вопрос по Крыму закрыт. И решать здесь, переговаривать не о чем. А с учётом того, что уже на протяжении больше пяти лет Украина применяет в отношении Крыма всевозможные блокады, то активные действия показывают, что они смирились и понимают, что это Россия. Иначе как бы они к своим гражданам-то применяли бы подобные блокады? Нет, конечно. Поэтому не о чем говорить, вопроса нет. Крым - это Россия. И на этот вопрос ответили крымчане. Если они хотят услышать мнение точно такое же ещё раз, то пусть обратятся к референдуму 2014 года - и там они увидят ответ", - подчеркнула депутат Госдумы, которая неотъемлемо ассоциируется с российским Крымом.

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