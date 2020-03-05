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"Как бы ни был хорош план, всегда есть русские". Легенда об "Искандерах" и уникальной особенности России

05 марта 2020, 15:35  •  118 • Политика
Президент России Владимир Путин рассказал, как создавались "Искандеры". Он отметил, что проект предложили вчерашние студенты. Совсем молодые ребята пришли в институт и довели разработку до идеала. Так легенда об "Искандерах" пополнилась новыми деталями. "Как бы ни был хорош план, всегда есть русские", - именно так ранее комментировали это наше вооружение.
Российские "Искандеры" стали одной из точек в интервью Владимира Путина ТАСС в рамках специального проекта Андрея Ванденко. Президент отметил, что сегодня Россия находится на самом высоком уровне не только в оборонных технологиях, но и в разработках гражданского назначения. И, к слову, над "гражданской" работают как раз те же специалисты, что создавали в своё время нашумевшие ракетные комплексы "Искандер".
Так какие отрасли у нас, что называется, идут?
"В атомной промышленности мы реально работаем очень хорошо. Мы реально обогнали всех, мы больше всех делаем в мире атомных блоков для электростанций. Это никакое не оружие, ничего. Это высокие технологии, (они) очень активно развиваются".
Кроме того, в сфере создания боевой техники, в том числе авиационной, Россия тоже находится на самом высоком уровне. А ракетный комплекс "Искандер" и лазерный комплекс "Пересвет" создавались командами молодых отечественных специалистов. Что говорит ещё и о перспективах дальнейшего развития.
Пришла группа молодых людей из института. Просто одна группа целиком пришла в один институт наш и сделали "Искандер". Молодые люди пришли из института и через несколько лет сделали "Искандер", одно из наших современных видов вооружений, которым мы гордимся, лучшее в мире. Пришли молодые ребята и сделали "Пересвет". Это вот просто пример из оборонки. Но это они сделали.
Выходит, уникальная особенность русских - быть первыми в создании проектов, где требуется живость ума, смекалка и нетривиальный подход, никуда не делась. Раз такие идеи воплощают совсем молодые инженеры...
В гражданской промышленности проекты тоже пойдут. Путин отметил, что уже появляются собственные фармацевтические проекты. А также добавил, что наши позиции конкурентоспособны в высокотехнологичной сфере.

"Искандеры" - предмет для гордости и повод для провокаций

Думается, ракетные комплексы "Искандер" Путин вспомнил не случайно. По сути, это бренд - помимо эффективности тут достаточно и крылатых фраз об этом вооружении. Кроме того, почти всегда наши "Искандеры" присутствуют в заявлениях так называемых американских партнёров, когда речь идёт о западной экспансии в Прибалтике. Как известно, наши ракетные комплексы стоят в Калининграде, что неизменно вызывает опасения США. Например, командующий силами ВВС США в Европе Джеффри Ли Харригян даже заявил:
Наша цель - Калининград, ставим Путина в известность, - говорил американец.
После чего ему сразу ответили: "Как бы ни был хорош план, всегда есть русские". Джеффри Ли Харригян не просто бахвалился, а угрожал. Заявил, что в распоряжении США есть план уничтожения ПВО Калининградской области. Причём в изложении военного уничтожение должно стать ответом на "агрессию России", которая чуть ли не прямо сейчас происходит. Словом, военная риторика как она есть. Тогда же, в сентябре, на волне заявлений американца, губернатор Калининградской области Антон Алиханов ответил иронично.
У многих людей, которые плохо учили историю, были планы в отношении нашей страны. Но жизнь показала, что помимо того, чтобы заниматься картами и разработкой планов, надо бы ещё и книжки почитать о том, как эти планы закончились, - цитировало Алиханова информагентство РБК.
Он также через СМИ передал американскому генералу и его коллегам пожелание "читать книжки о России и помнить, что как бы ни был хорош план, всегда есть русские и исторический опыт".

Начать мини-ядерную войну

В феврале этого года США проговорились, и этот момент отметил обозреватель Царьграда Александр Цыганов. На боевое дежурство американцы отправили атомную подлодку с ядерными ракетами малой мощности. МИД России предостерегает мир об американской угрозе снизить порог ядерной войны.
"Появление на стратегических носителях зарядов пониженной мощности означает, что ранее прозвучавшие в декларативной форме с американской стороны рассуждения о возможности применения такого рода средств в гипотетическом конфликте теперь уже воплощаются в изделиях", - заявил тогда агентству РИА Новости замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
"Мы реагируем на это с большой тревогой", - подчеркнул он. Оговорившись, впрочем, что тревога вызвана не тем, "что мы видим в этом угрозу безопасности нашей страны, как раз безопасность серьёзным образом обеспечена". А тем, что…
Штаты в обыденной, природной даже своей манере в очередной раз сперва придумали для себя опасность, затем слепили под неё доктрину, далее последовало решение вооружиться и наконец - выход на авансцену с новой угрозой. Надо признать: американцы довольно последовательны, отмечал тогда Цыганов. И очень быстры.
"Только что, можно сказать, - в феврале 2018 года в "Обзоре ядерной политики" (нечто вроде ядерной доктрины США) было заявлено о решении начать производство ядерных боевых частей индивидуального наведения малой мощности W76-2. Уже в феврале 2019 года первая боеголовка W76-2 была изготовлена на предприятии Pantex в Амарилло (штат Техас). На конец 2019 года планировалось начало поставок этих боеголовок на флот, причём к этому времени действительно было изготовлено около 50 таких изделий. И вот уже в конце декабря 2019 года первая атомная ракетная подводная лодка (ПЛАРБ) SSBN 734 Tennessee вышла на боевое дежурство, оснащённая по крайней мере частью ракет Trident II D-5 с боевой частью в виде W76-2".
Жонглирование заявлениями о ядерной опасности и разработка собственного вооружения на грани - визитная карточка США. Причём всегда Вашингтон старается выступать миротворцем, находя виновных. На этот момент указал и Цыганов. А после подтвердил сказанное заявлением официальных лиц.
США сделали ещё один и очень опасный шаг к глубокой пропасти для всего человечества.
"Это отражает то, что США реально понижают ядерный порог и что они допускают для себя ведение ограниченной ядерной войны и победу в этой войне", - констатировал замминистра Рябков.
И точнее не скажешь!

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