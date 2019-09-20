"Как бы ни был хорош план, всегда есть русские": Что ждёт американцев в случае удара по Калининграду

Американские военные похвастались тем, что нашли способ "укротить" Россию, ударив по её европейскому анклаву — Калининградской области. Ради устрашения русских командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеффри Ли Харригян даже выдал информацию, которая для нормальных военных является совершенно секретной.

"Наша цель – Калининград, ставим Путина в известность", - прозвучало в его заявлении. По его словам, план уничтожения ПВО Калининградской области уже готов, сейчас стратеги только оттачивают детали.

Об "агрессии России", которая последует со стороны Калининграда, генерал говорит чуть ли не как о свершившемся факте. Отмечая, что США ответят и "это будет очень своевременное и эффективное умение". Что именно произойдет, естественно, не раскрывается.

"Крепкий орешек"

Стоит отметить, американские эксперты считают Калининград настоящим крепким орешком, отмечая, что регион, отделённый от остальной России территориями Белоруссии, Латвии и Литвы, вызывает серьёзные опасения у НАТО.

Так, эксперты журнала The National Interest отмечают, что Калининград находится "в самом сердце Североатлантического альянса" и при этом располагает, например, достаточным количеством "Искандеров" и С-400, чтобы сделать абсолютно бесполезными действия НАТО в воздушном пространстве Балтийского региона.

Журнал также отмечал, что если Россия захочет воздействовать на НАТО, то ей достаточно перебросить в Калиниград другое современное вооружение в дополнение к ЗРК.

Ответ найдётся в книжках

Губернатора Калининградской области Антона Алиханова заявление о планах удара, похоже, только насмешило. Он даже дал совет генералу Харригяну и его коллегам.

"У многих людей, которые плохо учили историю, были планы в отношении нашей страны. Но жизнь показала, что, помимо того, чтобы заниматься картами и разработкой планов, надо бы ещё и книжки почитать о том, как эти планы закончились", - цитирует Алиханова РБК.

Он также через СМИ передал американскому генералу и его коллегам пожелание "читать книжки о России и помнить, что как бы ни был хорош план, всегда есть русские и исторический опыт".

Американцы попадут на "Бал"

Напомним, первый дивизион зенитных ракетных систем большой дальности С-400 в Калининградской области появился ещё в 2012 году. В марте текущего года систему ПВО региона усилили ещё полком "Триумфов".

Для прикрытия от ударов с малых высот в области развёрнуты системы "Панцирь С1" и ЗРК "Тор". В 2018 году в регион были переброшены дополнительные "Искандеры-М", кроме того, в строю остаются прошедшие глубокую модернизацию С-300.

Оборону с моря держат подвижные береговые комплексы "Редут" и "Рубеж", они усилены новейшими "Бастионами" и "Балами", а корабли Балтийского флота уже давно располагают крылатыми ракетами "Калибр", показавшими свои возможности в Сирии. В список вооружений не включено гиперзвуковое оружие, которое проходит полевые испытания.

Так что американцев, если им вздумается нанести удар по Калининграду, ждут весьма неприятные последствия.