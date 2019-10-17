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"Как будет по-английски "облажались"?": Коротченко об инциденте с дипломатами США в Северодвинске

17 октября 2019, 15:09  •  123 • Политика
Задержанные в Северодвинске дипломаты США несколько раз меняли поезда во время "согласованной" поездки по Архангельской области. "Как будет по-английски "облажались"?" - комментирует инцидент военный эксперт Игорь Коротченко.
Трое сотрудников американского посольства были сняты с поезда Нёнокса - Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию без разрешения. При этом дипломаты США несколько раз пересаживались с поезда на поезд во время "согласованной" поездки по Архангельской области. Инцидент прокомментировал военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" и директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.
Речь идёт о снятых с поезда военно-морском атташе при посольстве США Кёртисе, атташе при посольстве США Арриоле, а также американском военном атташе Данне. Всех троих поймали при въезде на режимную территорию.
"Как будет по-английски "облажались"?" - написал Игорь Коротченко по поводу инцидента в Twitter.
Напомним, что в посольстве США в России заявили, что поездка американских дипломатов была согласована с Министерством обороны России. В МИД России подтвердили, что американцы, действительно, согласовали поездку, вот только не в Северодвинск, а в Архангельск.

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