"Как будет по-английски "облажались"?": Коротченко об инциденте с дипломатами США в Северодвинске

Трое сотрудников американского посольства были сняты с поезда Нёнокса - Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию без разрешения. При этом дипломаты США несколько раз пересаживались с поезда на поезд во время "согласованной" поездки по Архангельской области. Инцидент прокомментировал военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" и директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.

Речь идёт о снятых с поезда военно-морском атташе при посольстве США Кёртисе, атташе при посольстве США Арриоле, а также американском военном атташе Данне. Всех троих поймали при въезде на режимную территорию.

"Как будет по-английски "облажались"?" - написал Игорь Коротченко по поводу инцидента в Twitter.

Напомним, что в посольстве США в России заявили, что поездка американских дипломатов была согласована с Министерством обороны России. В МИД России подтвердили, что американцы, действительно, согласовали поездку, вот только не в Северодвинск, а в Архангельск.