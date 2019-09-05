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"Как бросить в пески тысячи человек и выжить? Русские нам помогли" – Откровения американского генерала об августе 2001-го

05 сентября 2019, 22:09  •  66 • В мире
Бывший глава центрального командования вооруженных сил США генерал Томми Фрэнкс еще в далеком 2004 году рассказывал о совместной работе американских и российских специалистов при подготовке ВС США к масштабной военной кампании в Афганистане. Как рассказывал тогда американский генерал, подготовка осуществлялась еще до терактов 11 сентября 2001 года. По его словам, он признателен русским за то, что те помогли США разрешить дилемму – как бросить тысячи человек в пески и выжить. Эта информация особенно интересна в свете выпущенной в начале сентября этого года книги бывшего аналитика ЦРУ Джорджа Биби, который сообщил о тайном звонке Путина Бушу за два дня до случившейся атаки террористов в США.
Экс-аналитик ЦРУ Джордж Биби в своей книге, появившейся в американской печати в начале сентября этого года, рассказал, что президент России Владимир Путин предупреждал Джорджа Буша-младшего об угрозе нападения 11 сентября.
В книге говорится, что за два дня до терактов российский лидер позвонил американскому коллеге и рассказал о признаках "чего-то давно готовившегося".
"Российская разведка выявила признаки надвигающейся террористической кампании, "чего-то давно готовившегося" и исходившего из Афганистана", - отмечает автор.
В то время США активно сотрудничали с Россией в военном плане. В частности, как публично рассказывал в 2004 году бывший глава центрального командования вооруженных сил США генерал Томми Фрэнкс, русские помогли американцам подготовиться к тяжелой спецоперации на Ближнем Востоке.
Он сообщил, что американские военные начали подготовку к операции в Афганистане еще до трагедии 11 сентября 2001 года. Изложение его речи содержится в публикации "Коммерсанта".
Генерал в своем выступлении вспомнил, что происходило за месяц до терактов, когда боевики-смертники из "Аль-Каиды" (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России) захватили четыре пассажирских самолета и направили их на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, а два других — на Пентагон и, предположительно, на Белый дом или Капитолий.
Томми Фрэнкс поведал, что за месяц до этой трагедии власти США крайне волновала ситуация Афганистане.
"Кстати, там нам очень помогли русские. Я им признателен, - пояснил генерал. - Мы обратились к их помощи, чтобы понять, как бросить 260 тыс. человек в пески и не потерять 15 тыс. из них. Русские нам все объяснили".
Генерал отметил, что в роковой день 11 сентября он видел, что происходило в американских городах по телевизору. По его признанию, он и ранее предрекал, что в Штатах может случиться страшное.
Напомним, что 7 октября 2001 года началась военная операция США и их союзников в Афганистане. Она проводилась в рамках операции "Несокрушимая свобода", начатой, по заявлениям властей, в ответ на террористический акт 11 сентября 2001 года.
Военная кампания в Афганистане стала самой длинной войной в американской истории, затянувшись на целых 13 лет.

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