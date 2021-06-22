"Как бараны на убой": Как русских одурманивают здесь и сейчас

Александр Малькевич, обсуждая с Царьградом вбросы о программе чипирования населения, отметил, что и без таких инструментов русских одурманивают здесь и сейчас. И глобальных инструментов для этого не надо.

Чиновники из Минобрнауки и в Кремле пояснили ситуацию по программе "Мозг, здоровье, интеллект, инновации", в рамках которой в том числе предполагается чипирование человека - вживление в мозг микрокомпьютера. В Министерстве уверяют, что программа по чипированию мозга не ведётся, поскольку её признали нецелесообразной.

Между тем ранее о реализации программы сообщал "Коммерсантъ", впрочем, исключительно со ссылкой на источники.

Как отметил в беседе с Царьградом президент Фонда защиты национальных ценностей, первый зампредседателя комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты России Александр Малькевич, подобную информацию о программах, связанных с чипизацией, следует тщательно проверять хотя бы потому, что информационное пространство перенасыщено фейками. Кроме того, Малькевич добавил, что повальная цифровизация, к великому сожалению, сделала нас глупее. С одной стороны, появились удобные сервисы для облегчения жизни. С другой стороны, мы уже не мыслим себя без цифровых помощников:

"Скажу грустную вещь. Мы с вами не раз обсуждали, что людьми и так прекрасно манипулируют без всяких чипов. Посмотрите на десятки, сотни тысяч одурманенных жителей социальных сетей, которые, как бараны на убой, идут за так называемыми инфлюэнцерами, какими-то сомнительными лидерами мнений из интернета. То есть какая-то, извините, помоечная девка, без роду без племени, без образования, но с миллионом подписчиков, сообщает громогласно некие "истины". А люди на это ведутся, они в это верят. И никаких чипов здесь не нужно. То есть уже народ частично, да прости меня, оглупел, что готов на веру принимать любую ахинею", - сказал Малькевич, предлагая заняться решением этой проблемы.