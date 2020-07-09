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"Как Америка убивала солдат Москвы": детали спецопераций раскрыл советник Рейгана
09 июля 2020, 18:00 • 124 • Политика
Автор, бывший внешнеполитический советник президента Рейгана, предстает настоящим борцом за мир, разоблачая лицемерие обвинений США в адрес России. "Как Америка убивала солдат Москвы", - именно такой посыл предлагает Дуг Бэндоу читателю.
Лицемерие США в адрес России посчитал нужным разоблачить бывший внешнеполитический советник президента Рейгана Дуг Бэндоу (Douglas "Doug" Bandow). Он настаивает, что Вашингтон должен перестать относиться к Москве как к врагу.
Дуг Бэндоу напоминает, что американские политики отдавали приказы об участии в противостояниях в Афганистане или бомбёжке в Югославии и Ливии. Предоставлялось оружие, причём совершенно разное - от противопехотных мин до ракет "Стингер", говорит автор колонки для Antiwar (США). И те же ракеты "Стингер" сбивали советские вертолёты и самолёты, таким образом, в воздухе подрывалось превосходство армии русских, и это подавалось как совершенно нормальная стратегия.
"Вашингтон желал смерти советских военнослужащих - и чем больше, чем лучше", - подчеркнул автор.
Фактически Дуг Бэндоу призывает вспомнить, "как Америка убивала солдат Москвы", пишут ИноСМИ в переведённом материале.
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