"Как алкоголик из анекдота - "кисонька, ещё капельку": Востоковед объяснила, в чём цель истерии по коронавирусу

Одна из вице-президентов Ирана Масумех Эбтекар заразилась коронавирусом. Кроме того, о симптомах COVID-19 сообщили ещё несколько высокопоставленных иранских чиновников. В СМИ даже появились слухи, что эпидемия в Китае, а затем и в Иране выгодна американцам.

С КНР Вашингтон активно спорит по экономическим вопросам, в Ираке по распоряжению Белого дома был ликвидирован иранский генерал Касем Сулеймани - почва для слухов о коронавирусе, который активно распространяется по неугодным США странам, благодатна.

Однако, как отметила в комментарии Царьграду иранист, политолог-востоковед, эксперт по делам СНГ в Государственной Думе РФ Каринэ Геворгян, истерия из-за вируса преувеличена.

"Вся история с коронавирусом, скорее, политическая и экономическая. И это уже, по-моему, становится понятным даже людям, далёким от политики. Это то, что проходит в информационном пространстве, - идёт игра на биржах и прочее. Если говорить об иранском политике, которая заразилась коронавирусом, то этот случай свидетельствует о том, что в Иране есть соответствующие тесты, которые позволяют выявить вирус. По крайний мире, это является показателем высокого экономического развития Ирана. У меня же возникает ощущение, что история с самим вирусом более раскручена в политических и экономико-финансовых целях", - подчеркнула она,

Геворгян отметила, что, безусловно, можно сейчас разбираться во всяких конспирологических версиях - почему столь резкое число заболевших в Иране, но объективно говорить о том, что это было целенаправленным заражением, не приходится.

"Каким образом это туда попало - вопрос для иранского следствия. Я надеюсь, по крайней мере, иранцы этим занимаются - кто въезжал, где был источник заражения, каким образом? Тем более что сейчас стало известно, что, оказывается, в Китае было три источника и что рынок в Ухане не был источником заражения. Поэтому это отдельная тема для специалистов, вирусологов. Я как политолог могу сказать, что из этого вируса, как алкоголик из анекдота - "кисонька, ещё капельку", - тоже пытаются выдавить всё, что только можно", - добавила собеседница Царьграда.