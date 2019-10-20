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"Как 25 лет можно бегать?": Лукашенко признался, что привык к режиму "белки в колесе"

20 октября 2019, 21:09  •  65 • В мире
Белорусский лидер Александр Лукашенко сравнил свою работу с бегом белки в колесе. "Как 25 лет можно бегать? А ты привык", - заявил он, выступая в Академии управления при президенте республики.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его режим работы, как и других лидеров государств, сродни бегу белки в колесе. "Вскочил и крутишься, бегаешь", - заявил он, отвечая на вопрос перед студентами национальной Академии управления при президенте.
При этом политик подчеркнул, что у него нет вице-президента, которому он мог бы на время перепоручить свои обязанности. Но, признался Лукашенко, за годы на посту президента он уже к такому ритму привык.
"Как 25 лет можно бегать? А ты привык. Колесо крутится - куда деваться", - пофилософствовал он.
Однако, признался политик, если ему нужен кратковременный отдых, он просто не проводит публичных мероприятий. Вместе с тем, иногда даже находится время и на отдых на природе.
"Если бежать не будешь, колесо будет вертеться и тебя бросать. Это образ жизни. Ты уже к этому привык", - цитирует "Белта" слова белорусского лидера.

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