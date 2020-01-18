"Кадырова на МВД, Макаренко - на культуру": В Сети делают ставки на новый состав правительства России

Новый состав правительства объявят во вторник, 21 января, сообщают СМИ со ссылкой на знакомый с ситуацией источник. В соцсетях делают ставки, кого и кем назначит новый премьер-министр Михаил Мишустин.

"Как вы думаете, кто и какие посты займёт в новом правительстве России?" - спрашивает у своих подписчиков в Twitter главный редактор журнала "Национальная оборона", директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.

Большинство пользователей соцсетей сходятся во мнении, что министр обороны Сергей Шойгу и глава МИД Сергей Лавров, скорее всего, сохранят свои посты в новом кабинете министров. А вот по поводу всех остальных у пользователей возникли разногласия.

"Шойгу и Лавров однозначно остаются. Мин. культуры - Охлобыстин", - пишет в комментариях к посту Александр Шрамов @Alex01219608. "Шнур - министр культуры", - не соглашается @Devniko. "Кадырова на МВД, Макаренко - на культуру", - предлагает Blik @Blik02597761.

Напомним, что прежний состав правительства был отправлен в отставку в среду, 15 января. А уже на следующий день новым премьер-министром был назначен экс-глава ФНС Михаил Мишустин. Он пообещал, что в ближайшие дни представит своих кандидатов на остальные посты в правительстве.

Фото: скриншот Twitter/@i_korotchenko