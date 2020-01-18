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"Кадырова на МВД, Макаренко - на культуру": В Сети делают ставки на новый состав правительства России
18 января 2020, 15:24 • 54 • Политика
Стало известно, когда объявят новый состав правительства, - во вторник, 21 января, утверждают источники. В интернете уже делают ставки, кого и кем назначат. "Министром культуры - Охлобыстина", - предлагают в соцсетях.
Новый состав правительства объявят во вторник, 21 января, сообщают СМИ со ссылкой на знакомый с ситуацией источник. В соцсетях делают ставки, кого и кем назначит новый премьер-министр Михаил Мишустин.
Большинство пользователей соцсетей сходятся во мнении, что министр обороны Сергей Шойгу и глава МИД Сергей Лавров, скорее всего, сохранят свои посты в новом кабинете министров. А вот по поводу всех остальных у пользователей возникли разногласия.
Напомним, что прежний состав правительства был отправлен в отставку в среду, 15 января. А уже на следующий день новым премьер-министром был назначен экс-глава ФНС Михаил Мишустин. Он пообещал, что в ближайшие дни представит своих кандидатов на остальные посты в правительстве.
Фото: скриншот Twitter/@i_korotchenko
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