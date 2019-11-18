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"Кадыров то да сё": Требования "убивать и сажать" в Би-би-си перепутали с присказкой для детей
18 ноября 2019, 16:54 • 98 • Политика
Рамзан Кадыров высказался о том, как любят вольно трактовать его высказывания. Не зная (или делая вид) чеченский язык, дают нужный перевод. Так, Русская служба Би-би-си сообщила, что Кадыров требует "убивать и сажать". На деле оказалось, что взяли устойчивое выражение - фактически присказку для детей, и дали прямой перевод, звучащий как угроза.
Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе посещения строящегося в поселке Мичурина в Грозном Исламского центра говорил о провокации Русской службы Би-би-си, чей автор в нужном редакции контексте перевёл слова политика о выявлении пользователей интернета, оскорбляющих чью-то честь и достоинство.
В изложении службы Кадыров призвал пресекать оскорбления, "убивая, сажая, пугая". К слову, ещё тогда - во время своей беседы с членами правительства - Кадыров предвидел реакцию ряда журналистов, отмечая: вот я сказал так, но они наверняка переведут, что глава Чечни призывает к убийствам. Дело в том, что в чеченском языке сказанное восходит к адату - своду традиций и обычаев у народов Кавказа, где звучит призыв к наказанию, не воспринимаемый буквально.
"Когда ты скажешь что-то, разозлившись, стараются извратить, - объяснил Кадыров, перевод его слов приводит "Кавказский узел". - По нашей этике, по адату, вышло: "Я тебя побью, я тебя убью, я вырву…" Когда ты говоришь, делают прямой перевод… "Вот видите: Кадыров то да сё…" Я и своим детям говорю [такое]… В нашем лексиконе это есть. Всегда было - запугивать, ругать".
Говорил Кадыров и о тех, кто сеет распри своими негативными комментариями о событиях в Чечне. По словам главы республики, таких "человек десять". При этом половина уже и не живёт в России - они в Европе. Лишь пара человек находится дома, продолжил Кадыров. А кто-то "в других местах". Они в том числе ищут повод для провокаций, а журналисты "цепляются за мелочи", а затем "пытаются раздувать до вселенских масштабов".
Позицию Кадырова поддержал и муфтий Салах Межиев, который участвовал в событии накануне. Он приводил пример из Корана - историю врага пророка, Мусейлима, который также порочил честь и говорил гадости, при этом его поддерживали тысячи людей. Но нашёлся и тот, кто остановил этот поток брани, победив злодея.
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