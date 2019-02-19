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"Кадыров сложил полномочия". Как либералы создали новость дня

19 февраля 2019, 02:09  •  71 • Политика
В либеральных СМИ растиражировали новость о том, что Чечня на несколько дней перешла под управление премьера республики Муслима Хучиева. "Кадыров сложил полномочия", - с таким посылом в ряде изданий появились публикации о временной замене чеченского лидера. Указывалось, что Кадыров "временно нетрудоспособен". Как оказалось, в действительности причиной "нетрудоспособности" была обычная простуда, объяснил сам Кадыров.
Врио главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова взбудоражил либеральные СМИ едва ли не больше, чем причины этой временной замены. В ряде изданий появились публикации, лейтмотивом которых стал посыл "Кадыров сложил полномочия". Правды в этом хватило лишь для сенсационного заголовка.
Как выяснилось в действительности, причины оказались сезонными – политик попросту простудился.
Однако до того момента, как стали известны причины "временной нетрудоспособности" Кадырова, в либеральной прессе полунамеками указывали на странности внезапного "нового", пусть и временного главы ЧР Муслима Хучиева. Председателя республиканского правительства республики, по распоряжению властей региона и в соответствии с местной конституцией, назначили ио Кадырова.
И несмотря на заверения официальных представителей, что подоплеки в данном назначении не более чем указано, в либеральной среде предпочли плодить слухи, почему "исчез" Кадыров.
И даже после заявления министра Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулата Умарова, что лидеры многих партий, регионов и движений также периодически уходят в отпуск или ложатся на санаторные и другие обследования, не убавило подозрений.
"Так не понял, это потеря трудоспособности или просто отпуск?" – недоумевали в соцсетях пользователи.
Разрешилось все одним постом в соцсети от Рамзана Кадырова, который объяснил, почему произошла краткосрочная "рокировка".
"Совсем недавно я совершил двухдневную инспекционную поездку высоко в горы. В условиях снегопада и сильного ветра немного простудился. Как следствие — небольшое недомогание, температура и грипп", - объяснил он.
Однако, подчеркнул Кадыров, после двух дней лечения организм пошел на поправку.
"Хвала Аллаху, организм у меня крепкий, капельницы ставили всего два дня. Всё теперь нормально. И вам советую заниматься спортом, если желаете быстро справиться с разными недугами", - резюмировал он, добавив, что с 16 февраля приступил к исполнению своих обязанностей.
В комментарии Царьграду министр ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров также добавил, что "Рамзан Ахматович может дать фору нашим молодым спортсменам олимпийского резерва, олимпийским надеждам".
На время восстановления из-за простуды Кадыров был в своем родовом селе, пояснил он.
"Мы пытаемся упросить Рамзана Ахматовича пройти плановую диагностику, которую любой нормальный человек должен проходить хотя бы раз в год. И вот, в надежде на это, мы все-таки склонили его к тому, чтобы он, оставив исполнять обязанности Муслима Магомедовича Хучиева председателя Правительства Чеченской Республики, все-таки немного отдохнул, да", - пояснил он.

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