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Турция переоценила свои возможности. Итоги встречи Эрдогана и Путина
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"Качать права" у Эрдогана не получилось. Пришлось подписать русское соглашение по Сирии

06 марта 2020, 11:35  •  160 • Политика
В Москве прошла встреча президентов России и Турции. Основная тема переговоров - ситуация в Идлибе. До начала переговоров все гадали: смогут ли стороны прийти к взаимопониманию или проблему решить всё-таки не удастся? По мнению ряда экспертов, так или иначе, но все участники, задействованные в конфликте, смогут, по крайней мере, получить передышку. И вот переговоры завершились - как в закрытом режиме, так и с участием делегаций. Стало известно: по многим позициям договориться удалось, подписан дополнительный протокол к Сочинскому меморандуму. При этом об уходе Асада разговор не шёл вообще.
Открытая часть переговоров Путина и Эрдогана заняла лишь несколько минут. Президент России первым взял слово.
Вы просили - мы готовы начать вот так, с глазу на глаз, разговор, а потом при необходимости подключить наших коллег, которые слева и справа от нас здесь находятся, - сказал президент России.
Российский лидер также выразил соболезнования в связи с гибелью турецких военных в Сирии, добавив, что "за это время и сирийские военные пострадали". Владимир Путин напомнил, что в момент известного удара сирийской авиации по боевикам никто не знал, что в группе радикалов есть и турецкие инструкторы.

"Эрдоган моментально всё понял"

Кстати, на этом моменте протокольной встречи заострил внимание спецкор КП Дмитрий Стешин. Он увидел определённый символизм в букете цветов, лежащих между двумя политиками.
"На встречу с Эрдоганом Путин пришёл с венком. Эрдоган хоть и не жил в российских 90-х, но моментально всё понял. Вообще всё", - написал он на странице в Twitter.
Но это ещё не всё: в зале, где проходили переговоры двух лидеров, находилась статуя Екатерины II, которая в 1783 году подписала манифест о присоединении Крымского полуострова, Тамани и Кубани к Российской Империи, что стало одним из крупных поражений Турции.

"Ситуация требует прямого разговора"

Президент России потребовал от турецкого коллеги личного разговора по ситуации в Сирии, чтобы ничего подобного не повторялось и не разрушало отношения РФ и Турции. По словам Путина, ситуация в Идлибе обострилась настолько, что "требует нашего прямого разговора".
В ответ Эрдоган заверил, что лично заинтересован в этих переговорах, добавив, что Москва и Анкара сохраняют партнёрские отношения. Кроме того, турецкий лидер напомнил, что эта встреча должна была состояться в Турции, однако из-за занятости Путина Эрдоган сам решил прилететь в Москву.
Президент Турции заявил, что сегодняшняя встреча будет иметь "большое значение" по причине "очень напряжённой обстановки" вокруг Идлиба. Подчеркнув, что "весь мир" следит за московскими переговорами, Эрдоган выразил мнение, что "решения и шаги, которые будут приняты сегодня, облегчат ситуацию в Идлибе".
Затем началась секретная часть встречи, куда журналистов уже не допустили, впрочем, как и остальных участников турецкой делегации. Беседа продлилась ровно три часа. Затем переговоры продолжились, но уже с участием делегаций.
Изначально сообщалось о том, что по окончании переговоров не будет никаких сообщений для прессы. Однако позднее пресс-секретарь Владимира Путина заявил о том, что не исключает выступления президентов России и Турции перед журналистами по итогам встречи.

Приемлемые решения по Идлибу найдены

По словам президента России, благодаря тесному личному контакту лидеров двух стран удалось найти общие подходы к решению международных проблем.
Турецкое издание Daily Sabah сообщило, что Путин и Эрдоган пришли к соглашению. Главы государств по итогам переговоров согласовали совместный документ. В соответствии с его основными пунктами уже в полночь с 5 на 6 марта в Идлибе будет введён режим прекращения огня.
Выступая на совместной пресс-конференции, Эрдоган заявил, что дополнительные военные подразделения в Сирии Турция развернула "ради обеспечения региональной безопасности".
Нашим приоритетом является обеспечение деэскалации в Идлибе. Перемирие в Идлибе начнётся сегодня ночью через минуту после полуночи, - добавил Реджеп Эрдоган.
Со своей стороны президент России заявил, что обстрелы в Идлибе должны прекратиться.
Мы договорились продолжить выполнение воли и условий Астанинской сделки. Мы подготовили документ по итогам сегодняшнего заседания, рассчитывая, что он положит конец страданиям гражданского населения в Идлибе, - сказал Владимир Путин.
Напомним, в последние несколько лет президенты России и Турции сотрудничали в попытке разрешить девятилетний конфликт, доказывая, что уникальный диалог между двумя лидерами поможет в конечном итоге преодолеть разногласия. Им удалось учесть и свои интересы, избежав прямой конфронтации между своими силами в Сирии, несмотря на то, что Москва поддерживает официальный Дамаск, а Анкара - оппозиционные группировки.
И Россия, и Турция, похоже, стремятся избежать столкновения, несмотря на противоречивые интересы в провинции Идлиб, что затрудняет переговоры о взаимоприемлемом компромиссе.
Переговоры в Москве стали 10-й встречей чуть более чем за год между Путиным и Эрдоганом, которые называют друг друга "дорогим другом" и отшлифовали тонкое искусство торга.

План по Идлибу: главные договорённости

Главы МИД России и Турции озвучили перед журналистами содержание Дополнительного протокола к Сочинскому меморандуму.
В провинции Идлиб создадут коридор безопасности. Совместное патрулирование по трассе М-4 и в окрестностях российские и турецкие военнослужащие начнут с 15 марта.
По всей существующей линии разграничения должны быть прекращены любые боевые действия.
Москва и Анкара обязались уничтожить все признанные СБ ООН террористическими группировки.
Как указал Лавров, оба президента согласились, что военного решения ситуации в Сирии нет.

Решит ли новый статус-кво проблему вооружённых столкновений в Идлибе?

Ряд экспертов уже высказали мнение о том, что речь идёт не об окончательном решении проблемы, а о замораживании ситуации, хотя и Турции, скорее всего, придётся приступить к реструктуризации лояльных ей формирований сирийской оппозиции. И если режим прекращения огня будет действовать по линии соприкосновения, то в целом артобстрелы, скорее всего, будут продолжаться с той или иной интенсивностью.
К тому же турецкая сторона не отказалась от права отвечать на те или иные действия Сирийской арабской армии. То есть нельзя говорить о том, что военным действиям в регионе будет полностью положен конец.

"Что ж ты, фраер, сдал назад"

Главный редактор информационно-аналитического центра "Кассад" Борис Рожин отметил, что одной из договорённостей двух президентов стало совместное патрулирование РФ и Турции вблизи трассы М-4. Однако судьба трассы М-5 в Идлибе не раскрывается. Из заявления президентов лишь следует, что будет сохранён "статус-кво". При этом не уточняется, за какой период будет этот статус-кво.
"Эрдоган требовал вернуться к соглашениям сентября 2018 года, грозя выгнать Асада с тех территорий, которые забрал Асад. Но про уход Асада в заявлениях ничего нет", - отметил эксперт в публикации в своём Telegram-канале.
Провокация перед встречей Путина и Эрдогана: Эксперт о неудавшейся попытке боевиков использовать химоружие в Сирии
Он также подчеркнул, что ничего не говорится и об уходе на линию декабря 2019 года, значит, новый статус-кво - март 2020-го. Таким образом, отвоёванные сирийцами территории останутся при них.
"А эта линия, прямо скажем, очень сильно отличается от той линии, на которую Эрдоган требовал отвести войска Асада, которые стоят в 15 км от столицы провинции. И внутри Турции у националистов к Эрдогану наверняка возникнут вопросы в стиле "что ж ты, фраер, сдал назад", - добавил Рожин.

Как реагируют на переговоры в журналистском сообществе

"Понимаю, что Идлиб - особый случай. Но у Путина и Эрдогана есть богатый опыт достижения компромиссов в трудных сирийских вопросах: обмен Африна на Алеппо в 2017-го, вывод вооружённой оппозиции из Восточной Гуты и сочинская сделка по Идлибу 2018 года, Меморандум по северо-востоку Сирии 2019 года. Всё это даёт основания полагать, что сегодня удастся найти точки соприкосновения. Как минимум - остановить боевые действия. Ставки сегодня намного выше", - написал ещё до начала переговоров в своём Telegram-канале журналист и эксперт по ближневосточной проблематике Камран Гасанов. "Главный итог переговоров Путина и Эрдогана - прекращение огня в Идлибе. А больше и не надо было", - добавил он после завершения встречи.
"На самом деле очень интересно, будет ли Турция соблюдать режим прекращения огня или нас ждёт бесконечный сирийский Донбасс номер два? Потому что турки в лучших традициях Киева уже начали вопли о том, что Путин коварно использует перемирие для усиления армии Асада, которая рано или поздно выдавит турецкую армию из Сирии. А значит, выполнять договорённости в полном объёме - опрометчиво и опасно", - прокомментировала события в своём Telegram-канале журналистка Юлия Витязева.
"Как и ожидалось, Эрдоган приехал со слабой позицией. И все вопли об откате сирийской армии за наблюдательные пункты так и остались в Анкаре", - написал в микроблоге в Twitter обозреватель РИА ФАН, журналист-международник Аббас Джума.

Пока Путин и Эрдоган вели переговоры, боевики усилили обстрелы

Одновременно с началом переговоров протурецкие боевики в Сирии начали новую атаку на город Серакиб в провинции Идлиб. Об этом из САР сообщает военный репортёр Евгений Поддубный.
По его словам, террористы открыли миномётный огонь аккурат к началу встречи российского и турецкого лидеров. Обстрел вёлся из орудий калибра примерно 120 миллиметров. Журналист уточнил в видеообращении, что мины взрываются в районе трассы М-5, где находится его позиция.
"Как только стартовала встреча Путина и Эрдогана, боевики открыли огонь по Серакибу. Нас приветствуют", - написал Поддубный в своём Telegram-канале под опубликованным видео.
Накануне встречи в Кремле террористы пытались устроить химатаку, но что-то не рассчитали и сами стали жертвами своих химикатов.

"Это всё равно полумеры"

То, о чём договорились Эрдоган и Путин, это всё равно полумеры, потому что нет ответа на главный вопрос - что делать с террористами, куда их деть? А это самое главное, сказал в беседе с Царьградом Аббас Джума.
Безусловно, хорошо, что Путин и Эрдоган встретились. Как я и говорил, Эрдоган приехал с достаточно слабыми позициями, без козырей. Ему не удалось привлечь на свою сторону Евросоюз, НАТО. И понятно, что в Москве "качать права" он не мог. Именно поэтому о трассе М-5 речи не шло. То есть, я так понимаю, эта территория, которая была освобождена, она остаётся за Дамаском. Никакой речи об откате сирийской армии за наблюдательные пункты не идёт. И это хорошо, конечно, - сказал журналист.
Тем не менее совершено не понятно, что Турция собирается делать с боевиками, собирается ли их использовать или не использовать, разоружит ли она их или нет? Вот в этом вопросе было бы хорошо разобраться. Если не внести ясность, то, возможно, режим прекращения огня продлится недолго.
Конечно, сегодняшняя встреча Путина и Эрдогана притормозила кровопролитие в Сирии, всю эту бойню, в которой гибло огромное число солдат и с сирийской стороны, и с турецкой. Однако главные вопросы, главную проблему, по мнению журналиста, всё-таки решить не удалось. Правда, и надежд на это было мало.
Ещё раз повторю, всё это полумеры, некий промежуточный этап. Это одна из многих встреч. Я полагаю, встречи ещё будут, на разных уровнях, в разных форматах, - констатировал Аббас Джума.

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