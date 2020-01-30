"Кабы не он, может, Союз бы и не распался": Сатановский призвал внимательнее относиться к словам Кравчука

Своё мнение по поводу заявления первого президента Украины Леонида Кравчука о "встрече" Сталина и Гитлера во Львове высказал политолог Евгений Сатановский. В своём авторском Telegram-канале "Армагеддоныч" он не без иронии пожурил скептиков, раскритиковавших украинского политика.

"И ведь зря, товарищи. Совсем зря. Во-первых, он к тому времени уже родился. С 1934 года живёт на этом свете последний первый секретарь украинской компартии и первый президент Украины. И родился как раз на Волыни, ещё в Польше", - напомнил Сатановский и продолжил, явно не без изрядной доли сарказма: - Так что его, может, сам Сталин на руках держал, как к ним перед войной приехал. Воспоминания детства. Ну, или не Сталин. Гитлер. Или ещё кто. Бандера там".

Вот, мол, "ему и запомнилось".

Расписывая, какой путь прошёл от мальчика Лёньки украинский политик, Сатановский напомнил, что тот и "в КПСС вступил", и "в армии отслужил", и "по общественной линии пошёл".

"Очень способствовало становлению украинской экономики после развала СССР. Был членом ЦК КПСС. Сыграл ключевую роль в Беловежской Пуще", - перечисляет политолог жизненные коллизии Кравчука.

"Кабы не он, может, Союз бы и не распался, - предположил Сатановский и призвал внимательнее относиться к сказанному украинским политиком: - Так что внимательнее надо к его словам относиться. И не глядеть, что старый. Старый-то он старый, но ещё такого может наворотить... Особенно в одной кампании со Сталиным и Гитлером, встречу которых лично зафиксировал и донёс о ней информацию до неблагодарных потомков, которые его высмеяли".

Фото: скриншот Telegram-канала "АРМАГЕДДОНЫЧ".

Напомним, ранее в программе "60 минут" первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал о том, что перед началом Второй мировой войны Иосиф Сталин якобы встречался с Адольфом Гитлером.

"Гитлер и Сталин встретились во Львове, - заявил экс-президент Украины. - Это же документ, это не является секретом".

По словам политика, Сталин и Гитлер "пытались договориться" и "вместо того, чтобы остановить Гитлера, ему развязали руки".