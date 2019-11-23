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"К западу от Гётеборга": В Швеции опять заявили о вторжении России

23 ноября 2019, 00:54  •  26 • Политика
Швеция заявила о вторжении российского корабля. "Зашёл на шведскую территорию к западу от Гётеборга. У судна не было действующего разрешения", - сообщают в шведском военном ведомстве.
Вооружённые силы Швеции заявили, что российский корабль совершил вторжение в территориальные воды страны. Информация появилась на официальном сайте шведского военного ведомства.
Сообщается, что инцидент произошёл в минувшее воскресенье 17 ноября. По информации шведских военных, российское судно зашло на шведскую территорию к западу от Гётеборга, не имея на это действующего разрешения.
"Вооружённые силы расценивают это как нарушение правил пребывания на территории страны", - гласит сообщение.
Отмечается, что об инциденте было доложено правительству.
Напомним, что ранее в Швеции заявляли о вторжении "российской подлодки", на поиски которой было истрачено несколько миллионов долларов. В результате выяснилось, что военные приняли за российскую субмарину вышедший из строя буй.

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