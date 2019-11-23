"К западу от Гётеборга": В Швеции опять заявили о вторжении России

Вооружённые силы Швеции заявили, что российский корабль совершил вторжение в территориальные воды страны. Информация появилась на официальном сайте шведского военного ведомства.

Сообщается, что инцидент произошёл в минувшее воскресенье 17 ноября. По информации шведских военных, российское судно зашло на шведскую территорию к западу от Гётеборга, не имея на это действующего разрешения.

"Вооружённые силы расценивают это как нарушение правил пребывания на территории страны", - гласит сообщение.

Отмечается, что об инциденте было доложено правительству.

Напомним, что ранее в Швеции заявляли о вторжении "российской подлодки", на поиски которой было истрачено несколько миллионов долларов. В результате выяснилось, что военные приняли за российскую субмарину вышедший из строя буй.