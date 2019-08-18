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"К визиту Путина не готовы": Жена президента Франции повредила руку перед приездом главы России

18 августа 2019, 18:39  •  56 • Политика
Жена президента Франции Эммануэля Макрона во время отпуска травмировалась и будет ходить с бандажом во время визита главы России Владимира Путина . "К визиту Путина не готовы", - шутят в соцсетях.
Первая леди Франции Брижит Макрон вывихнула руку накануне визита президента России Владимира Путина. Инцидент произошёл во время летнего отпуска, в котором вторую неделю находится президент Франции с женой, пишет газета Journal du Dimanche.
"К визиту Путина не готовы: Брижит Макрон вывихнула руку и ходит с бандажом", - написал в Twitter медиаэксперт Дмитрий Смирнов.
"Как же так?! Куда диктатор Макрон смотрел?!" - шутит в комментариях Albert Bityutsky @albert_nik27, намекая на жестокие разгоны митингов "жёлтых жилетов" в Париже.
"Макрон бьёт жену?" - интересуется причиной травмы Олег Красносельцев @O_Kras.
Напомним, что президент России Владимир Путин должен прибыть с рабочим визитом во Францию уже 19 августа. Глава Франции Эммануэль Макрон примет его в форте Брегансон - летней резиденции французских лидеров. Главы государств проведут переговоры о безопасности Европы, ситуации в Сирии, тревожной обстановке вокруг Ирана, а также поговорят на ряд других актуальных тем международной политики.
Фото: скриншот Twitter/@dimsmirnov175

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