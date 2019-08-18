"К визиту Путина не готовы": Жена президента Франции повредила руку перед приездом главы России

Первая леди Франции Брижит Макрон вывихнула руку накануне визита президента России Владимира Путина. Инцидент произошёл во время летнего отпуска, в котором вторую неделю находится президент Франции с женой, пишет газета Journal du Dimanche.

"К визиту Путина не готовы: Брижит Макрон вывихнула руку и ходит с бандажом", - написал в Twitter медиаэксперт Дмитрий Смирнов. "Как же так?! Куда диктатор Макрон смотрел?!" - шутит в комментариях Albert Bityutsky @albert_nik27, намекая на жестокие разгоны митингов "жёлтых жилетов" в Париже. "Макрон бьёт жену?" - интересуется причиной травмы Олег Красносельцев @O_Kras.

Напомним, что президент России Владимир Путин должен прибыть с рабочим визитом во Францию уже 19 августа. Глава Франции Эммануэль Макрон примет его в форте Брегансон - летней резиденции французских лидеров. Главы государств проведут переговоры о безопасности Европы, ситуации в Сирии, тревожной обстановке вокруг Ирана, а также поговорят на ряд других актуальных тем международной политики.

Фото: скриншот Twitter/@dimsmirnov175