Россия может спасти Донбасс, сделав всего лишь два шага, считает подполковник Народной милиции ЛНР в запасе Виталий Киселёв. "К вечеру в ВСУ никого не останется", - отметил он.

Военный эксперт отметил, что Вооружённые силы Украины, которые экс-президент страны Пётр Порошенко называл "сильнейшей армией Европы", на деле находятся в глубоком упадке. Украинские части серьёзно недоукомплектованы, основу арсенала составляет устаревшая советская техника, солдаты всё время находятся в водочном и наркотическом угаре, а офицерский состав зарабатывает на коррупционных схемах.

По словам Киселёва, Россия может положить конец войне в Донбассе всего двумя дипломатическими шагами. Во-первых, для этого требуется, чтобы Москва официально признала республики Донбасса. Во-вторых, чтобы ввела туда миротворцев, пишет портал "Народные новости".

Стоит России нанести два дипломатических удара по Украине, и уже к вечеру в ВСУ не останется ни одного бойца, - уверен подполковник.

Отметим, что Россия вряд ли пойдёт на такие шаги, поскольку официальное признание ДНР и ЛНР будет равносильно выходу из Минских соглашений, которые определяют эти территории как автономные регионы в составе Украины. А выход из "Минска-2" закроет возможность для снятия с России санкций.

Кроме того, проведение миротворческой операции без согласования с Киевом обернётся для Москвы новыми санкциями от Запада, а Украина никогда не даст своё согласие на введение русских миротворцев.