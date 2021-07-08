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"К вечеру в ВСУ никого не останется": Два шага, которые могут спасти Донбасс
08 июля 2021, 19:15 • 155 • Политика
Россия может спасти Донбасс, сделав всего лишь два шага, считает подполковник Народной милиции ЛНР в запасе Виталий Киселёв. "К вечеру в ВСУ никого не останется", - отметил он.
Военный эксперт отметил, что Вооружённые силы Украины, которые экс-президент страны Пётр Порошенко называл "сильнейшей армией Европы", на деле находятся в глубоком упадке. Украинские части серьёзно недоукомплектованы, основу арсенала составляет устаревшая советская техника, солдаты всё время находятся в водочном и наркотическом угаре, а офицерский состав зарабатывает на коррупционных схемах.
По словам Киселёва, Россия может положить конец войне в Донбассе всего двумя дипломатическими шагами. Во-первых, для этого требуется, чтобы Москва официально признала республики Донбасса. Во-вторых, чтобы ввела туда миротворцев, пишет портал "Народные новости".
Отметим, что Россия вряд ли пойдёт на такие шаги, поскольку официальное признание ДНР и ЛНР будет равносильно выходу из Минских соглашений, которые определяют эти территории как автономные регионы в составе Украины. А выход из "Минска-2" закроет возможность для снятия с России санкций.
Кроме того, проведение миротворческой операции без согласования с Киевом обернётся для Москвы новыми санкциями от Запада, а Украина никогда не даст своё согласие на введение русских миротворцев.
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